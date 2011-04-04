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Байки про банки і не тільки....
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:21

Инвесторы массово бегут из долгов развивающихся стран
Приток спекулятивного капитала на развивающиеся рынки, который принес странами от России до Бразилии 262 млрд долларов за последние 4 года, развернулся вспять.
На фоне ужесточения политики ФРС и повышения доходностей на рынке госдолга США глобальные фонды вторую неделю подряд избавляются от облигаций EM, сворачивая инвестиции с рекордной за 1,5 года скоростью, сообщает в обзоре Bank of America Merrill Lynch: на минувшей неделе отток составил 1,2 млрд долларов.
По данным EPFR, издолговых обязательств развивающихся стран инвесторы вывели более миллиарда долларов с 26 апреля по 2 мая, а отток стал максимальным за 11 недель.
Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на облигации развивающихся рынков, - iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - зафиксировал отток клиентских денег на 354 млн долларов с 20 апреля.
С начала февраля фонд, для которого российский госдолг входит в топ-3 вложений, был вынужден вернуть инвесторам 2,135 млрд долларов. Это 16% от активов фонда и крупнейший отток за всю его историю, следует из данных etf.com.
В Аргентине отток капитала обернулся полноценным валютным кризисом: песо обесценился на 11% за две недели и почти на четверть с начала года. Инфляция ускорилась до 25%, а аргентинский центробанк за 10 дней трижды поднимал ключевую ставку, увеличив ее с 27,25% до 40% годовых.
До нового исторического минимума к доллару упала турецкая лира (4,223 за доллар). Доходность десятилетних евробондов Турции за неделю подскочила на 43 б.п., Аргентины - на 24 б.п., Бразилии - на 15 б.п., ЮАР - на 17 б.п., Мексики - на 16 б.п., Индонезии - на 12 б.п. Российские бумаги посыпались следом: доходность долларовых облигаций Russia`42 и Russia`47 взлетела на 20 и 24 б.п. соответственно.
Индекс валют EM упал за неделю на 1,8% а с пиковых уровней в конце января падение составило 6%, указывает начальник аналитического отдела "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
В результате возникает риск эффекта домино, предупреждают аналитики JPMorgan: сейчас средства выводят в основном хедж-фонды, но по мере того, как инвестиции становятся убыточными, к ним могут присоедниться и фонды реальных денег.
Скачок курса доллара на мировом рынке ломает механизмы carry-trade, которые обеспечивали благополучие развивающихся стран в последние годы: с конца января индекс валют EM падал каждую неделю за исключением трех.
Распродажа последних двух недель сожгла всю прибыль, которую фонды получили на развивающихся рынках за период с ноября по март, а операции carry-trade стали убыточными по 23 из 24 валют EM, подсчитали в JPM.
Проблема в том, что "большинство инвесторов вкладываются в локальные бумаги развивающихся стран без хеджирования", отмечает старший инвестменеджер Aberdeen Standard Investments Джейм Этей: нерезиденты не страхуются от валютных рисков и становятся фактически заложниками курсов.
Интерес инвесторов падает по мере того, как укрепляется доллар и растет доходность американского госдолга, а статистика, свидетельствующая об ускорении американской экономики, повышает шансы на дальнейшее ужесточение политики ФРС, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Теперь инвесторы могут переложиться в менее рискованные американские бумаги и все же получить доходность, объясняет стратег Academy Securities Питер Чир: результате процентная разница, на которой строились стратегии carry-trade сжимается, а золотая эра для валют развивающихся стран подходит к концу.
За последние полвека каждый цикл повышения процентных ставок в США приводил к масштабным финансовым кризисам, в том числе на развивающихся рынках, напоминает управляющий "Арикапитал" Алексей Третьяков.
После того как в 1979-м тогдашний глава Федрезерва поднял ставку с 10% до 20%, дефолт, спустя 3-4 года объявили почти все латиноамериканские страны, в середине 1980х к ним присоединились Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР и Польша.
Цикл повышения 1994-96 гг закончился обвалом азиатских валют и дефолтом России, цикл 2004-06 гг - ипотечным кризисом в США и обвалом рынков в 2008-м.
"Эффект от нынешнего ужесточения мировой денежной политики может превзойти предыдущие несколько циклов повышений. Долларовые процентные ставки оставались практически на нулевом уровне на протяжении семи лет, с 2008 до конца 2015 года", - говорит Третьяков.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/investory-massovo-begut-iz-dolgov-razvivayushchikhsya-stran-1023663284
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:54

  godl написав:Панове, кто и что может сказать хорошего или плохого о таких банках как Агропросперис, Альянс и РвС (Respect with Stability), которые в наше время предлагают относительно высокие % ?

Про Агропросперис ничего не могу сказать - не являюсь их клиентом.
А в RwS и Альясе у меня депозиты.
Отзыв о своем посещении Альянса я написала в ветке Альянса: viewtopic.php?p=4360822#p4360822

Что касается RwS, то для меня основное преимущество этого банка, что он расположен на Саксаганского :D
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:54

  godl написав:Кстати, хотел бы спросить у менеджеров форума, а почему для этих банков нет страниц в рамках обсуждения "Обслуживание в украинских банках", где народ мог бы поделиться своими опытом общения с этими учреждениями

Страницы для этих банков есть:
Альянс: Банк Альянс
Агропросперис: Агропросперис Банк (Астра Банк)
RwS: Перехідний Банк РВС Банк
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:25

  godl написав:Панове, кто и что может сказать хорошего или плохого о таких банках как Агропросперис, Альянс и РвС (Respect with Stability), которые в наше время предлагают относительно высокие % ?


из хорошего - владелец американец, приятные барышни в отделении, кассу продлили до вечера а то было часов до 15, хорошие прказатели разавития

из неудобного - одно отделение на Киев (и вообще в стране), нет карточек как и не было полгода назад (говорили мол в процессе освоения)

из особенностей удивило - в анкете вопрос есть ли номер тлф в США, но вроде нет вопроса про гражданство/гринку/номер соцстраха
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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