Инвесторы массово бегут из долгов развивающихся стран

Приток спекулятивного капитала на развивающиеся рынки, который принес странами от России до Бразилии 262 млрд долларов за последние 4 года, развернулся вспять.

На фоне ужесточения политики ФРС и повышения доходностей на рынке госдолга США глобальные фонды вторую неделю подряд избавляются от облигаций EM, сворачивая инвестиции с рекордной за 1,5 года скоростью, сообщает в обзоре Bank of America Merrill Lynch: на минувшей неделе отток составил 1,2 млрд долларов.

По данным EPFR, издолговых обязательств развивающихся стран инвесторы вывели более миллиарда долларов с 26 апреля по 2 мая, а отток стал максимальным за 11 недель.

Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на облигации развивающихся рынков, - iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - зафиксировал отток клиентских денег на 354 млн долларов с 20 апреля.

С начала февраля фонд, для которого российский госдолг входит в топ-3 вложений, был вынужден вернуть инвесторам 2,135 млрд долларов. Это 16% от активов фонда и крупнейший отток за всю его историю, следует из данных etf.com.

В Аргентине отток капитала обернулся полноценным валютным кризисом: песо обесценился на 11% за две недели и почти на четверть с начала года. Инфляция ускорилась до 25%, а аргентинский центробанк за 10 дней трижды поднимал ключевую ставку, увеличив ее с 27,25% до 40% годовых.

До нового исторического минимума к доллару упала турецкая лира (4,223 за доллар). Доходность десятилетних евробондов Турции за неделю подскочила на 43 б.п., Аргентины - на 24 б.п., Бразилии - на 15 б.п., ЮАР - на 17 б.п., Мексики - на 16 б.п., Индонезии - на 12 б.п. Российские бумаги посыпались следом: доходность долларовых облигаций Russia`42 и Russia`47 взлетела на 20 и 24 б.п. соответственно.

Индекс валют EM упал за неделю на 1,8% а с пиковых уровней в конце января падение составило 6%, указывает начальник аналитического отдела "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

В результате возникает риск эффекта домино, предупреждают аналитики JPMorgan: сейчас средства выводят в основном хедж-фонды, но по мере того, как инвестиции становятся убыточными, к ним могут присоедниться и фонды реальных денег.

Скачок курса доллара на мировом рынке ломает механизмы carry-trade, которые обеспечивали благополучие развивающихся стран в последние годы: с конца января индекс валют EM падал каждую неделю за исключением трех.

Распродажа последних двух недель сожгла всю прибыль, которую фонды получили на развивающихся рынках за период с ноября по март, а операции carry-trade стали убыточными по 23 из 24 валют EM, подсчитали в JPM.

Проблема в том, что "большинство инвесторов вкладываются в локальные бумаги развивающихся стран без хеджирования", отмечает старший инвестменеджер Aberdeen Standard Investments Джейм Этей: нерезиденты не страхуются от валютных рисков и становятся фактически заложниками курсов.

Интерес инвесторов падает по мере того, как укрепляется доллар и растет доходность американского госдолга, а статистика, свидетельствующая об ускорении американской экономики, повышает шансы на дальнейшее ужесточение политики ФРС, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Теперь инвесторы могут переложиться в менее рискованные американские бумаги и все же получить доходность, объясняет стратег Academy Securities Питер Чир: результате процентная разница, на которой строились стратегии carry-trade сжимается, а золотая эра для валют развивающихся стран подходит к концу.

За последние полвека каждый цикл повышения процентных ставок в США приводил к масштабным финансовым кризисам, в том числе на развивающихся рынках, напоминает управляющий "Арикапитал" Алексей Третьяков.

После того как в 1979-м тогдашний глава Федрезерва поднял ставку с 10% до 20%, дефолт, спустя 3-4 года объявили почти все латиноамериканские страны, в середине 1980х к ним присоединились Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР и Польша.

Цикл повышения 1994-96 гг закончился обвалом азиатских валют и дефолтом России, цикл 2004-06 гг - ипотечным кризисом в США и обвалом рынков в 2008-м.

"Эффект от нынешнего ужесточения мировой денежной политики может превзойти предыдущие несколько циклов повышений. Долларовые процентные ставки оставались практически на нулевом уровне на протяжении семи лет, с 2008 до конца 2015 года", - говорит Третьяков.