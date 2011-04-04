Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Инвесторы массово бегут из долгов развивающихся стран
Приток спекулятивного капитала на развивающиеся рынки, который принес странами от России до Бразилии 262 млрд долларов за последние 4 года, развернулся вспять. На фоне ужесточения политики ФРС и повышения доходностей на рынке госдолга США глобальные фонды вторую неделю подряд избавляются от облигаций EM, сворачивая инвестиции с рекордной за 1,5 года скоростью, сообщает в обзоре Bank of America Merrill Lynch: на минувшей неделе отток составил 1,2 млрд долларов. По данным EPFR, издолговых обязательств развивающихся стран инвесторы вывели более миллиарда долларов с 26 апреля по 2 мая, а отток стал максимальным за 11 недель. Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на облигации развивающихся рынков, - iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - зафиксировал отток клиентских денег на 354 млн долларов с 20 апреля. С начала февраля фонд, для которого российский госдолг входит в топ-3 вложений, был вынужден вернуть инвесторам 2,135 млрд долларов. Это 16% от активов фонда и крупнейший отток за всю его историю, следует из данных etf.com. В Аргентине отток капитала обернулся полноценным валютным кризисом: песо обесценился на 11% за две недели и почти на четверть с начала года. Инфляция ускорилась до 25%, а аргентинский центробанк за 10 дней трижды поднимал ключевую ставку, увеличив ее с 27,25% до 40% годовых. До нового исторического минимума к доллару упала турецкая лира (4,223 за доллар). Доходность десятилетних евробондов Турции за неделю подскочила на 43 б.п., Аргентины - на 24 б.п., Бразилии - на 15 б.п., ЮАР - на 17 б.п., Мексики - на 16 б.п., Индонезии - на 12 б.п. Российские бумаги посыпались следом: доходность долларовых облигаций Russia`42 и Russia`47 взлетела на 20 и 24 б.п. соответственно. Индекс валют EM упал за неделю на 1,8% а с пиковых уровней в конце января падение составило 6%, указывает начальник аналитического отдела "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. В результате возникает риск эффекта домино, предупреждают аналитики JPMorgan: сейчас средства выводят в основном хедж-фонды, но по мере того, как инвестиции становятся убыточными, к ним могут присоедниться и фонды реальных денег. Скачок курса доллара на мировом рынке ломает механизмы carry-trade, которые обеспечивали благополучие развивающихся стран в последние годы: с конца января индекс валют EM падал каждую неделю за исключением трех. Распродажа последних двух недель сожгла всю прибыль, которую фонды получили на развивающихся рынках за период с ноября по март, а операции carry-trade стали убыточными по 23 из 24 валют EM, подсчитали в JPM. Проблема в том, что "большинство инвесторов вкладываются в локальные бумаги развивающихся стран без хеджирования", отмечает старший инвестменеджер Aberdeen Standard Investments Джейм Этей: нерезиденты не страхуются от валютных рисков и становятся фактически заложниками курсов. Интерес инвесторов падает по мере того, как укрепляется доллар и растет доходность американского госдолга, а статистика, свидетельствующая об ускорении американской экономики, повышает шансы на дальнейшее ужесточение политики ФРС, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Теперь инвесторы могут переложиться в менее рискованные американские бумаги и все же получить доходность, объясняет стратег Academy Securities Питер Чир: результате процентная разница, на которой строились стратегии carry-trade сжимается, а золотая эра для валют развивающихся стран подходит к концу. За последние полвека каждый цикл повышения процентных ставок в США приводил к масштабным финансовым кризисам, в том числе на развивающихся рынках, напоминает управляющий "Арикапитал" Алексей Третьяков. После того как в 1979-м тогдашний глава Федрезерва поднял ставку с 10% до 20%, дефолт, спустя 3-4 года объявили почти все латиноамериканские страны, в середине 1980х к ним присоединились Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР и Польша. Цикл повышения 1994-96 гг закончился обвалом азиатских валют и дефолтом России, цикл 2004-06 гг - ипотечным кризисом в США и обвалом рынков в 2008-м. "Эффект от нынешнего ужесточения мировой денежной политики может превзойти предыдущие несколько циклов повышений. Долларовые процентные ставки оставались практически на нулевом уровне на протяжении семи лет, с 2008 до конца 2015 года", - говорит Третьяков.
godl написав:Кстати, хотел бы спросить у менеджеров форума, а почему для этих банков нет страниц в рамках обсуждения "Обслуживание в украинских банках", где народ мог бы поделиться своими опытом общения с этими учреждениями
godl написав:Панове, кто и что может сказать хорошего или плохого о таких банках как Агропросперис, Альянс и РвС (Respect with Stability), которые в наше время предлагают относительно высокие % ?
Агпропросперис - обломок от вылетевшей с рынка греческой Астры. Сервис и обслуживание убогое, один сайт чего стоит - чистый дурдом, саппорт такой же. Карт нет (по крайней мере не было не так давно когда с ними общался по этому поводу) , банковские сервисы практически на 0 например - %% на карту другого банка перекинуть не могут. от 150К потребуют обьяснить откуда средства. Но если вам положить на депо и забыть до поры до времени, наверное можно - правда за %% ездить неудобно находятся х.з.где