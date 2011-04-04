По ОВГЗ Минфин выпустил свежее обновление ( 1 мая ) , можно скачать файл с описанием и самому видеть когда, в какой валюте, и на какую сумму будет погашение.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:07
Вкладчик1234
По ОВГЗ Минфин выпустил свежее обновление ( 1 мая ) , можно скачать файл с описанием и самому видеть когда, в какой валюте, и на какую сумму будет погашение.
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:35
Как только я ушел из Вернума сразу начали поднимать ставки))
Решил посмотреть историю их рекламных акций.
с 10 апреля рекламировали до 16% гривна , 5%-доллар , 4%-евро
С 8 мая до 16,3% гривна ( все остальное без изменений )
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:45
Re: Байки про банки і не тільки....
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