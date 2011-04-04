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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:07

Вкладчик1234
По ОВГЗ Минфин выпустил свежее обновление ( 1 мая ) , можно скачать файл с описанием и самому видеть когда, в какой валюте, и на какую сумму будет погашение.

https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:35

Как только я ушел из Вернума сразу начали поднимать ставки))

Решил посмотреть историю их рекламных акций.

с 10 апреля рекламировали до 16% гривна , 5%-доллар , 4%-евро
С 8 мая до 16,3% гривна ( все остальное без изменений )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Думаю, что август нужно встречать в "зеленом танке"
Практика пока показывает,что перед крупными выплатами никому ненужный стремительно падает и нбу успешно подешёвке пополняет звр! Тем более ОВГЗ наше всё! Запад нам поможет!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:21

А за коминвестбанк, как дышит?
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