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Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд Суверенные еврооблигации Украины в конце апреля вошли в отрицательный тренд и до настоящего времени подешевели на 1-3 процентных пункта (п.п.).
По данным агентства Bloomberg, больше всех упали в стоимости долгосрочные выпуски, их котировки находятся ниже 100% номинала, а доходность от 8,19% годовых. При этом самые "длинные" бумаги – с погашением в 2032 году в настоящее время котируются на уровне 89,55% номинала с доходностью 8,621% годовых.
Цены кратко- и среднесрочных еврооблигаций находятся в пределах 100-102,7% номинала с доходностью 5,4-7,57% годовых.
Это все выглядит очень парадоксально на фоне следующей новости.
Ставки по валютным депозитам упали до нового рекорда
Ставки по валютным депозитам в первом квартале в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3,3% годовых. Об этом говорится в майском квартальном "Обзоре банковского сектора" опубликованном Национальным банком Украины (НБУ), передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3065085