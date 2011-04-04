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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:07

Вкладчик1234
По ОВГЗ Минфин выпустил свежее обновление ( 1 мая ) , можно скачать файл с описанием и самому видеть когда, в какой валюте, и на какую сумму будет погашение.

https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp)
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:35

Как только я ушел из Вернума сразу начали поднимать ставки))

Решил посмотреть историю их рекламных акций.

с 10 апреля рекламировали до 16% гривна , 5%-доллар , 4%-евро
С 8 мая до 16,3% гривна ( все остальное без изменений )
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Думаю, что август нужно встречать в "зеленом танке"
Практика пока показывает,что перед крупными выплатами никому ненужный стремительно падает и нбу успешно подешёвке пополняет звр! Тем более ОВГЗ наше всё! Запад нам поможет!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:06

  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю, что август нужно встречать в "зеленом танке"
Практика пока показывает,что перед крупными выплатами никому ненужный стремительно падает и нбу успешно подешёвке пополняет звр! Тем более ОВГЗ наше всё! Запад нам поможет!

В марте были подобные выплаты,и на курс это не повлияло. Перед выборами взлет курса будет едва ли.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:01

Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд
Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд
Суверенные еврооблигации Украины в конце апреля вошли в отрицательный тренд и до настоящего времени подешевели на 1-3 процентных пункта (п.п.).

По данным агентства Bloomberg, больше всех упали в стоимости долгосрочные выпуски, их котировки находятся ниже 100% номинала, а доходность от 8,19% годовых. При этом самые "длинные" бумаги – с погашением в 2032 году в настоящее время котируются на уровне 89,55% номинала с доходностью 8,621% годовых.

Цены кратко- и среднесрочных еврооблигаций находятся в пределах 100-102,7% номинала с доходностью 5,4-7,57% годовых.

https://interfax.com.ua/news/economic/503921.html

Это все выглядит очень парадоксально на фоне следующей новости.

Ставки по валютным депозитам упали до нового рекорда
Ставки по валютным депозитам в первом квартале в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3,3% годовых.
Об этом говорится в майском квартальном "Обзоре банковского сектора" опубликованном Национальным банком Украины (НБУ), передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3065085
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:46

Глава JPMorgan ожидает роста доходности US Treasuries до 4%

Инвесторам следует готовиться к усилению волатильности на рынках валют.

Инвесторам следует готовиться к усилению волатильности на рынках валют и гособлигаций, при этом доходность 10-летних US Treasuries может повыситься до 4%, заявил гендиректор крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон в интервью Bloomberg TV. По его словам, рост экономики и потребительских цен в США достаточно силен для того, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимала процентные ставки быстрее, чем в среднем ожидает рынок, "и это может подстегнуть рост доходности 10-летних Treasuries". "Если все это произойдет благодаря укреплению экономики США, то с доходностью на уровне 4% легко можно жить, и думаю, люди должны быть к ней готовы", - сказал топ-менеджер. С учетом постепенного сокращения активов на балансе ФРС и повышения объема заимствований министерства финансов США к концу текущего года Штаты будут привлекать на долговом рынке "порядка $400 млрд в квартал, и это много, ситуация резко изменилась по сравнению с прошлым", отметил Дж.Даймон. И поскольку другие центробанки параллельно сокращают покупки гособлигаций, рынок может столкнуться с усилением волатильности и ростом ставок, которые будут "не до конца понятными", так как мир никогда еще не сталкивался с нормализацией после беспрецедентных программ количественного смягчения (QE). На прошлой неделе инвестор-миллиардер Билл Гросс заявил, что ожидает доходности 10-летних US Treasuries в диапазоне от 2,80% до 3,15% до конца текущего года, и описал ситуацию как "рынок впавших в спячку медведей". Между тем Дэн Айвасин из PIMCO полагает, что пока рано говорить о "медвежьем" тренде на рынке облигаций, добавляя, что доходность эталонных американских бондов выше 3% может создать хорошие возможности для наращивания их объема в портфеле.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/glava-jpmorgan-ozhidaiet-rosta-dokhodnosti-us-treasuries-do-4
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:00

  zzzzzz написав:Это все выглядит очень парадоксально на фоне следующей новости.
Ставки по валютным депозитам упали до нового рекорда
Ставки по валютным депозитам в первом квартале в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3,3% годовых.

а что?
Лавренчуку и его австрийским работодателям нравится этот бизнес.
берут чужие доллары за 0,15% годовых и вкладывают в суверены под 9%.
и ведь полно таких, что держат под 0,15...
что будет дальше? х.з.
но по морде его лица понятно, что обслуживать пассивы за 0,15% годовых им очень нравится :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:11

  Yuri_T написав:а что?
Лавренчуку и его австрийским работодателям нравится этот бизнес.
берут чужие доллары за 0,15% годовых и вкладывают в суверены под 9%.
и ведь полно таких, что держат под 0,15...
что будет дальше? х.з.
но по морде его лица понятно, что обслуживать пассивы за 0,15% годовых им очень нравится

С гривней аналогично. Под какой % её пылесосят всякие Авали, УкрСибы и Агриколи? А под какой процент они вкладывают в ОВГЗ? :-)

Думаю, эту идею (как обычно) "реформаторы" подсмотрели "за парєбриком"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:37

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Это все выглядит очень парадоксально на фоне следующей новости.
Ставки по валютным депозитам упали до нового рекорда
Ставки по валютным депозитам в первом квартале в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3,3% годовых.

а что?
Лавренчуку и его австрийским работодателям нравится этот бизнес.
берут чужие доллары за 0,15% годовых и вкладывают в суверены под 9%.
и ведь полно таких, что держат под 0,15...
что будет дальше? х.з.
но по морде его лица понятно, что обслуживать пассивы за 0,15% годовых им очень нравится :mrgreen:



А потом всякие Данилюки гордо рапортуют о своих героических успехах в деле размещения еврооблигаций за рубежом :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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