Инвесторам следует готовиться к усилению волатильности на рынках валют и гособлигаций, при этом доходность 10-летних US Treasuries может повыситься до 4%, заявил гендиректор крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон в интервью Bloomberg TV. По его словам, рост экономики и потребительских цен в США достаточно силен для того, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимала процентные ставки быстрее, чем в среднем ожидает рынок, "и это может подстегнуть рост доходности 10-летних Treasuries". "Если все это произойдет благодаря укреплению экономики США, то с доходностью на уровне 4% легко можно жить, и думаю, люди должны быть к ней готовы", - сказал топ-менеджер. С учетом постепенного сокращения активов на балансе ФРС и повышения объема заимствований министерства финансов США к концу текущего года Штаты будут привлекать на долговом рынке "порядка $400 млрд в квартал, и это много, ситуация резко изменилась по сравнению с прошлым", отметил Дж.Даймон. И поскольку другие центробанки параллельно сокращают покупки гособлигаций, рынок может столкнуться с усилением волатильности и ростом ставок, которые будут "не до конца понятными", так как мир никогда еще не сталкивался с нормализацией после беспрецедентных программ количественного смягчения (QE). На прошлой неделе инвестор-миллиардер Билл Гросс заявил, что ожидает доходности 10-летних US Treasuries в диапазоне от 2,80% до 3,15% до конца текущего года, и описал ситуацию как "рынок впавших в спячку медведей". Между тем Дэн Айвасин из PIMCO полагает, что пока рано говорить о "медвежьем" тренде на рынке облигаций, добавляя, что доходность эталонных американских бондов выше 3% может создать хорошие возможности для наращивания их объема в портфеле.