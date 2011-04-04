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Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд Евробонды Украины вошли в отрицательный тренд Суверенные еврооблигации Украины в конце апреля вошли в отрицательный тренд и до настоящего времени подешевели на 1-3 процентных пункта (п.п.).
По данным агентства Bloomberg, больше всех упали в стоимости долгосрочные выпуски, их котировки находятся ниже 100% номинала, а доходность от 8,19% годовых. При этом самые "длинные" бумаги – с погашением в 2032 году в настоящее время котируются на уровне 89,55% номинала с доходностью 8,621% годовых.
Цены кратко- и среднесрочных еврооблигаций находятся в пределах 100-102,7% номинала с доходностью 5,4-7,57% годовых.
Это все выглядит очень парадоксально на фоне следующей новости.
Ставки по валютным депозитам упали до нового рекорда
Ставки по валютным депозитам в первом квартале в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3,3% годовых. Об этом говорится в майском квартальном "Обзоре банковского сектора" опубликованном Национальным банком Украины (НБУ), передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3065085
Инвесторам следует готовиться к усилению волатильности на рынках валют.
Инвесторам следует готовиться к усилению волатильности на рынках валют и гособлигаций, при этом доходность 10-летних US Treasuries может повыситься до 4%, заявил гендиректор крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон в интервью Bloomberg TV. По его словам, рост экономики и потребительских цен в США достаточно силен для того, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимала процентные ставки быстрее, чем в среднем ожидает рынок, "и это может подстегнуть рост доходности 10-летних Treasuries". "Если все это произойдет благодаря укреплению экономики США, то с доходностью на уровне 4% легко можно жить, и думаю, люди должны быть к ней готовы", - сказал топ-менеджер. С учетом постепенного сокращения активов на балансе ФРС и повышения объема заимствований министерства финансов США к концу текущего года Штаты будут привлекать на долговом рынке "порядка $400 млрд в квартал, и это много, ситуация резко изменилась по сравнению с прошлым", отметил Дж.Даймон. И поскольку другие центробанки параллельно сокращают покупки гособлигаций, рынок может столкнуться с усилением волатильности и ростом ставок, которые будут "не до конца понятными", так как мир никогда еще не сталкивался с нормализацией после беспрецедентных программ количественного смягчения (QE). На прошлой неделе инвестор-миллиардер Билл Гросс заявил, что ожидает доходности 10-летних US Treasuries в диапазоне от 2,80% до 3,15% до конца текущего года, и описал ситуацию как "рынок впавших в спячку медведей". Между тем Дэн Айвасин из PIMCO полагает, что пока рано говорить о "медвежьем" тренде на рынке облигаций, добавляя, что доходность эталонных американских бондов выше 3% может создать хорошие возможности для наращивания их объема в портфеле.
zzzzzz написав:Это все выглядит очень парадоксально на фоне следующей новости. Ставки по валютным депозитам упали до нового рекорда
Ставки по валютным депозитам в первом квартале в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3,3% годовых.
а что? Лавренчуку и его австрийским работодателям нравится этот бизнес. берут чужие доллары за 0,15% годовых и вкладывают в суверены под 9%. и ведь полно таких, что держат под 0,15... что будет дальше? х.з. но по морде его лица понятно, что обслуживать пассивы за 0,15% годовых им очень нравится
Yuri_T написав:а что? Лавренчуку и его австрийским работодателям нравится этот бизнес. берут чужие доллары за 0,15% годовых и вкладывают в суверены под 9%. и ведь полно таких, что держат под 0,15... что будет дальше? х.з. но по морде его лица понятно, что обслуживать пассивы за 0,15% годовых им очень нравится
С гривней аналогично. Под какой % её пылесосят всякие Авали, УкрСибы и Агриколи? А под какой процент они вкладывают в ОВГЗ?
Думаю, эту идею (как обычно) "реформаторы" подсмотрели "за парєбриком"
zzzzzz написав:Это все выглядит очень парадоксально на фоне следующей новости. Ставки по валютным депозитам упали до нового рекорда
Ставки по валютным депозитам в первом квартале в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3,3% годовых.
а что? Лавренчуку и его австрийским работодателям нравится этот бизнес. берут чужие доллары за 0,15% годовых и вкладывают в суверены под 9%. и ведь полно таких, что держат под 0,15... что будет дальше? х.з. но по морде его лица понятно, что обслуживать пассивы за 0,15% годовых им очень нравится
А потом всякие Данилюки гордо рапортуют о своих героических успехах в деле размещения еврооблигаций за рубежом
Kripo написав:Я вас простите не понимаю, 6000€ это откуда цифра? Это зарплата в месяц на двоих у них, (ну, ок - грязными) а пристраивать надо суммы в Украине, побольше этих вот 6к, и почему не в турецкий банк? типа надежно (фиг знает тока почему?!) и проценты неплохие. Знаете, вот к примеру 100к€ даже сейчас дают (в надежном банке) 3.200€ чистыми в год...
А это поездака на Маврикий!!! а если в гусарских, да в гривнах! Ээээx!
Цифра из расчета максимального вложения в 1 банку.
Как правило, кто любит реально путешествовать, да еще и с комфортом и зарабатывает не только на пассиве, у того глобальных проблем с пристраиванием нет. Это я могу сказать с уверенностью. А кто любит по большей части пристраивать, у того действительно в нашем королевстве проблема с этим, но тот не особо путешествует. Как то так.