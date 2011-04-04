Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ukrainian написав:Украинское дочернее финучреждение венгерского OTП Банка продало часть кредитного портфеля. Стоимость до вычета резерва составляла 3,45 млрд грн. Сделка была завершена с дисконтом 87,5%. В результате этого было списано 3 млрд грн резервов.
В 2016 году банк провел такую же операцию, сообщает Finbalance. Тогда стоимость до вычета резерва составляла 2,95 млрд грн. Сделка была проведена за 115 млн грн. То есть дисконт составил 96%. В результате были списаны резервы в сумме 2,83 млрд грн. https://news.finance.ua/ru/news/-/42593 ... oj-skidkoj
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer