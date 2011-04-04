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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:09

  Ukrainian написав:Украинское дочернее финучреждение венгерского OTП Банка продало часть кредитного портфеля. Стоимость до вычета резерва составляла 3,45 млрд грн. Сделка была завершена с дисконтом 87,5%. В результате этого было списано 3 млрд грн резервов.

В 2016 году банк провел такую же операцию, сообщает Finbalance. Тогда стоимость до вычета резерва составляла 2,95 млрд грн. Сделка была проведена за 115 млн грн. То есть дисконт составил 96%. В результате были списаны резервы в сумме 2,83 млрд грн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42593 ... oj-skidkoj
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 07:25

Попался на глаза "Обзор депозитного рынка за неделю". Интересные вещи пишет, жаль, что упоминаемых банков в нашей провинции не водится ((

Интересно будет понаблюдать, как будут меняться максимальные ставки каждую неделю.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:00

  ruvex написав:
  Kripo написав:Я вас простите не понимаю, 6000€ это откуда цифра? Это зарплата в месяц на двоих у них, (ну, ок - грязными) а пристраивать надо суммы в Украине, побольше этих вот 6к, и почему не в турецкий банк? типа надежно (фиг знает тока почему?!) и проценты неплохие. Знаете, вот к примеру 100к€ даже сейчас дают (в надежном банке) 3.200€ чистыми в год...

А это поездака на Маврикий!!! :wink: а если в гусарских, да в гривнах! Ээээx!

Цифра из расчета максимального вложения в 1 банку.

Как правило, кто любит реально путешествовать, да еще и с комфортом и зарабатывает не только на пассиве, у того глобальных проблем с пристраиванием нет. Это я могу сказать с уверенностью.
А кто любит по большей части пристраивать, у того действительно в нашем королевстве проблема с этим, но тот не особо путешествует. Как то так.


сказали А скажите В!
куда можно пристроить?

Вот я к примеру, люблю реально путешествовать, в прошлом году - 2 недели Рождeство-Новый Год на Kанарах, майские 2 недели на Шри-Ланке, жаркий июль 2 недели в Болгарии сентябрь - Диснейленд в Париже, ноябрь неделя в Украине и Рождeство-Новый Год 2 недели в Египте, эти майские Прага, эти выходные Амстердам, следующие - хайдепарк и июль Черногория заплaнирована, ну там еще по мелочи - концерты всякие в Берлине-Франкфурте, книжная ярмaрка...

Так вот, где мне бабло пристроить лучшe чем в Украине? :wink:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:43

  Искатель написав:Попался на глаза "Обзор депозитного рынка за неделю". Интересные вещи пишет

Егор Зелинский то? :D
Ничего он не пишет. Он уже года четыре тупо копирует посты с форума finance.ua и стряпает из них свои статейки.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Егор Зелинский то?
Ничего он не пишет. Он уже года четыре тупо копирует


таке враження що Єгор це проект RADAR від гугла -

https://ua.korrespondent.net/tech/techn ... -intelektu
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:46

  zzzzzz написав:Вкладчик1234
По ОВГЗ Минфин выпустил свежее обновление ( 1 мая ) , можно скачать файл с описанием и самому видеть когда, в какой валюте, и на какую сумму будет погашение.

https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp)

июль сильно изменился в этом году за счет краткосрочных займов. выплаты увеличились почти на 5 лярдов. так что будет интересно.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 09 тра, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:51

  Kripo написав:
  ruvex написав:Цифра из расчета максимального вложения в 1 банку.

Как правило, кто любит реально путешествовать, да еще и с комфортом и зарабатывает не только на пассиве, у того глобальных проблем с пристраиванием нет. Это я могу сказать с уверенностью.
А кто любит по большей части пристраивать, у того действительно в нашем королевстве проблема с этим, но тот не особо путешествует. Как то так.


сказали А скажите В!
куда можно пристроить?

Вот я к примеру, люблю реально путешествовать, в прошлом году - 2 недели Рождeство-Новый Год на Kанарах, майские 2 недели на Шри-Ланке, жаркий июль 2 недели в Болгарии сентябрь - Диснейленд в Париже, ноябрь неделя в Украине и Рождeство-Новый Год 2 недели в Египте, эти майские Прага, эти выходные Амстердам, следующие - хайдепарк и июль Черногория заплaнирована, ну там еще по мелочи - концерты всякие в Берлине-Франкфурте, книжная ярмaрка...

Так вот, где мне бабло пристроить лучшe чем в Украине? :wink:


Так я и говорю, это ж очевидно. При активном графике, уходит львиная часть доходов.
Если у Вас после всего еще остаются миллионы, тогда покупайте виллы на Канарах и т.п. :wink:
В общей сложности миллионерам, а миллиардерам в особенности приходится держать нервную систему в режиме, который не добавляет здоровья. Берите пример с гаранта, ему деньги не интересны. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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