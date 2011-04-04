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Ukrainian написав:Украинское дочернее финучреждение венгерского OTП Банка продало часть кредитного портфеля. Стоимость до вычета резерва составляла 3,45 млрд грн. Сделка была завершена с дисконтом 87,5%. В результате этого было списано 3 млрд грн резервов.
В 2016 году банк провел такую же операцию, сообщает Finbalance. Тогда стоимость до вычета резерва составляла 2,95 млрд грн. Сделка была проведена за 115 млн грн. То есть дисконт составил 96%. В результате были списаны резервы в сумме 2,83 млрд грн. https://news.finance.ua/ru/news/-/42593 ... oj-skidkoj
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Kripo написав:Я вас простите не понимаю, 6000€ это откуда цифра? Это зарплата в месяц на двоих у них, (ну, ок - грязными) а пристраивать надо суммы в Украине, побольше этих вот 6к, и почему не в турецкий банк? типа надежно (фиг знает тока почему?!) и проценты неплохие. Знаете, вот к примеру 100к€ даже сейчас дают (в надежном банке) 3.200€ чистыми в год...
А это поездака на Маврикий!!! а если в гусарских, да в гривнах! Ээээx!
Цифра из расчета максимального вложения в 1 банку.
Как правило, кто любит реально путешествовать, да еще и с комфортом и зарабатывает не только на пассиве, у того глобальных проблем с пристраиванием нет. Это я могу сказать с уверенностью. А кто любит по большей части пристраивать, у того действительно в нашем королевстве проблема с этим, но тот не особо путешествует. Как то так.
сказали А скажите В! куда можно пристроить?
Вот я к примеру, люблю реально путешествовать, в прошлом году - 2 недели Рождeство-Новый Год на Kанарах, майские 2 недели на Шри-Ланке, жаркий июль 2 недели в Болгарии сентябрь - Диснейленд в Париже, ноябрь неделя в Украине и Рождeство-Новый Год 2 недели в Египте, эти майские Прага, эти выходные Амстердам, следующие - хайдепарк и июль Черногория заплaнирована, ну там еще по мелочи - концерты всякие в Берлине-Франкфурте, книжная ярмaрка...
Так вот, где мне бабло пристроить лучшe чем в Украине?
ruvex написав:Цифра из расчета максимального вложения в 1 банку.
Как правило, кто любит реально путешествовать, да еще и с комфортом и зарабатывает не только на пассиве, у того глобальных проблем с пристраиванием нет. Это я могу сказать с уверенностью. А кто любит по большей части пристраивать, у того действительно в нашем королевстве проблема с этим, но тот не особо путешествует. Как то так.
сказали А скажите В! куда можно пристроить?
Вот я к примеру, люблю реально путешествовать, в прошлом году - 2 недели Рождeство-Новый Год на Kанарах, майские 2 недели на Шри-Ланке, жаркий июль 2 недели в Болгарии сентябрь - Диснейленд в Париже, ноябрь неделя в Украине и Рождeство-Новый Год 2 недели в Египте, эти майские Прага, эти выходные Амстердам, следующие - хайдепарк и июль Черногория заплaнирована, ну там еще по мелочи - концерты всякие в Берлине-Франкфурте, книжная ярмaрка...
Так вот, где мне бабло пристроить лучшe чем в Украине?
Так я и говорю, это ж очевидно. При активном графике, уходит львиная часть доходов. Если у Вас после всего еще остаются миллионы, тогда покупайте виллы на Канарах и т.п. В общей сложности миллионерам, а миллиардерам в особенности приходится держать нервную систему в режиме, который не добавляет здоровья. Берите пример с гаранта, ему деньги не интересны.