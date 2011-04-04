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Так, за даними НБУ, вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зберігається на рівні 14,2% протягом останніх 5 місяців.
“Водночас триває повільне зниження ставок за валютними депозитами. Вони вчергове оновили історичний мінімум: вартість 12-місячних депозитів у доларах США скоротилася на 0.3 в.п. до 3.3% річних”, – додає Нацбанк.