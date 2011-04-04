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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:59

  Ukrainian написав:
  rorandak написав:а кто нибудь обратил внимание на вкусное повышение ставочек немцами в честь дня победы
4,5 срочный доллар и 15 гривня
и жирные полтора проца в $ на флекс :mrgreen:

подарочек тем, кто не ныли, комиссию платили и банк не покинули
другие пускай смотрят и облизываются



http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf

Німецький державний банк в акціонерах по надійності банк вище всяких ощадів та ексіма з їх "ґарантуванням"
Для валюти кому дома боязно тримати

Это говорит только о том,что они отдают себе отчет в том,что будет отток по причине драматически возросших рисков.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:39

Забавно.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42598 ... yj-minimum
Так, за даними НБУ, вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зберігається на рівні 14,2% протягом останніх 5 місяців.

“Водночас триває повільне зниження ставок за валютними депозитами. Вони вчергове оновили історичний мінімум: вартість 12-місячних депозитів у доларах США скоротилася на 0.3 в.п. до 3.3% річних”, – додає Нацбанк.

Вспоминается пост двухлетней давности:
  Faceless написав:буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.
"Запомните этот твит © "
:mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:21

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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:51

  Ukrainian написав:http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf

Німецький державний банк в акціонерах по надійності банк вище всяких ощадів та ексіма з їх "ґарантуванням"
Для валюти кому дома боязно тримати

Примерно одинаковые, если мы говорим о счетах в украинском Прокредите.
Если счета в Германии, то да - небо и земля.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:10

  Kripo написав:ваша позиция понятна - тратить...

спасибо за вашу точку зрения.

Как потратить я и так знаю, тема ветки - сохранить и приумножить в украинских банках, чем мы тут и занимаемся, а как потратить разберемся!


Если я правильно понял уровень доходов, то да. Хотя правильнее сказать вкладывать в курортную недвижимость. Нынешняя БС с сумой гарантирования 200К и ручным управлением г-постановами, это на мой взгляд несколько другой уровень, для "сохранить и приумножить".
И Вам спасибо за дискуссию.
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