Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Так, за даними НБУ, вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зберігається на рівні 14,2% протягом останніх 5 місяців.
“Водночас триває повільне зниження ставок за валютними депозитами. Вони вчергове оновили історичний мінімум: вартість 12-місячних депозитів у доларах США скоротилася на 0.3 в.п. до 3.3% річних”, – додає Нацбанк.
Как потратить я и так знаю, тема ветки - сохранить и приумножить в украинских банках, чем мы тут и занимаемся, а как потратить разберемся!
Если я правильно понял уровень доходов, то да. Хотя правильнее сказать вкладывать в курортную недвижимость. Нынешняя БС с сумой гарантирования 200К и ручным управлением г-постановами, это на мой взгляд несколько другой уровень, для "сохранить и приумножить". И Вам спасибо за дискуссию.