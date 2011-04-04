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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:59

  Ukrainian написав:
  rorandak написав:а кто нибудь обратил внимание на вкусное повышение ставочек немцами в честь дня победы
4,5 срочный доллар и 15 гривня
и жирные полтора проца в $ на флекс :mrgreen:

подарочек тем, кто не ныли, комиссию платили и банк не покинули
другие пускай смотрят и облизываются



http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf

Німецький державний банк в акціонерах по надійності банк вище всяких ощадів та ексіма з їх "ґарантуванням"
Для валюти кому дома боязно тримати

Это говорит только о том,что они отдают себе отчет в том,что будет отток по причине драматически возросших рисков.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:39

Забавно.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42598 ... yj-minimum
Так, за даними НБУ, вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зберігається на рівні 14,2% протягом останніх 5 місяців.

“Водночас триває повільне зниження ставок за валютними депозитами. Вони вчергове оновили історичний мінімум: вартість 12-місячних депозитів у доларах США скоротилася на 0.3 в.п. до 3.3% річних”, – додає Нацбанк.

Вспоминается пост двухлетней давности:
  Faceless написав:буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.
"Запомните этот твит © "
:mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:21

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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:51

  Ukrainian написав:http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf

Німецький державний банк в акціонерах по надійності банк вище всяких ощадів та ексіма з їх "ґарантуванням"
Для валюти кому дома боязно тримати

Примерно одинаковые, если мы говорим о счетах в украинском Прокредите.
Если счета в Германии, то да - небо и земля.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:10

  Kripo написав:ваша позиция понятна - тратить...

спасибо за вашу точку зрения.

Как потратить я и так знаю, тема ветки - сохранить и приумножить в украинских банках, чем мы тут и занимаемся, а как потратить разберемся!


Если я правильно понял уровень доходов, то да. Хотя правильнее сказать вкладывать в курортную недвижимость. Нынешняя БС с сумой гарантирования 200К и ручным управлением г-постановами, это на мой взгляд несколько другой уровень, для "сохранить и приумножить".
И Вам спасибо за дискуссию.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:спасибо за вашу точку зрения.

В связи с тем, что первоначальный вектор несколько утерян и чтобы расставить точки над "i", освежу и дополню свою изначальную позицию из которой дискуссия ушла несколько в сторону.
Суть вопроса исходила из того, что в некотором банке есть необходимость подтверждать (доказывать) происхождение своих средств уже на стадии вложения.
Так вот может быть общие тенденции стерли грань и люди под всем этим прессом, стали податливее, легче стали гнуться.
Но абсолютно не понимаю, почему государство в лице институтов БС и НБУ изначально де-факто требует от меня подтверждения, завуалированно указывая на то, что средства могут быть коррупционными и т.д. Тем самым подозревая каждого гражданина в совершении какого-то экономического преступления без каких либо доказательств уже на этапе начала сотрудничества. Не должен гражданин ничего доказывать, пока не доказано обратное, а вот тогда пусть работает закон.
Но вся подобная ситуация исходит из постулатов, что в стране все, что заработано больше "минималки", это уже криминал? Потому как изначально социальная программа сводится к тому, что гражданин и не имеет возможности заработать больше...?
Отсюда мое мнение таково, что если изначально в лице банковского института проводятся подобные почти следственные эксперименты, подкрепленные неконституционными г-постановами исходящими из кулуаров НБУ, то желания портить репутацию данному банковскому учреждению, а в его лице и всей кристальной БСУ своими средствами у меня нет. Следовательно я не буду сотрудничать с подобным учреждением.
Развивая мысль, ставя подобные преграды банк показывает, что средства внутреннего рынка его не интересуют, т.е. позиция государства нацелена на внешние займы, что выгодно кому-то. Но это уже совсем другая история.
Если Вы видите процесс в ином свете, это Ваше безраздельное право. Доказывайте, ищите возможности, выкручивайтесь...
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:38

  Ukrainian написав:
  rorandak написав:а кто нибудь обратил внимание на вкусное повышение ставочек немцами в честь дня победы
4,5 срочный доллар и 15 гривня
и жирные полтора проца в $ на флекс :mrgreen:

подарочек тем, кто не ныли, комиссию платили и банк не покинули
другие пускай смотрят и облизываются



http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf

Німецький державний банк в акціонерах по надійності банк вище всяких ощадів та ексіма з їх "ґарантуванням"
Для валюти кому дома боязно тримати


Очень интересная информация, чтобы подумать...

Сам долго пользовался и пользуюсь ПроКредитом, но после сообщения о том, что ежемесячную комиссию с 1.06.2018 поднимают со 100 грн до 165 грн задумался, чтобы потихоньку линять. Банк давно взял стратегию на избавление от мелких вкладчиков: сейчас число отделений по всей Украине всего лишь около десятка (столица и города-миллионники), автоматизация, комиссии.

И вдруг! Добавили 1% для гривны и аж 1,5% для доллара.
С чего бы это? Видно запахло проблемками с дешевыми деньгами, отчасти в самом банке, поднимающем комиссию, но еще и в связи с шевелениями Федрезерва, поднимающего ставку и стимулирующего отток средств из эмержинг маркет (Украина как раз и здесь в зоне риска, не говоря о войне с Рашкой). Возможно, через некоторое время в украинской БС пойдет еще одна волна напряга и кое-кто заранее подстраховывается.

В целом у нас смычка банкстеров и нашей власти неплохо сосуществует: НБУ стимулирует понижение депо процентов (что в общем-то и здраво, но все же не при такой инфляции), народ пристраивает сбережения как может под эти условия (16 на год уже сносно, но это грязными), а банкстеры (а также оффшорные хапуги) вкладываются в ОГВЗ. Неплохой бизнес... Но в контексте мировой экономики в таких экономиках как в Украине в скором времени могут начаться дополнительные проблемы и те, кто имеют хорошую картину текущих и зарождающихся процессов, возможно, уже начинают подстраховываться.

В общем, +1,5% в долларе в таком банке как ПроКредит - это сама по себе новость интересная, но еще интереснее понять, а чего это банк с иностранным капиталом вдруг идет на такое...
godl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:11

  ruvex написав:
  Kripo написав:спасибо за вашу точку зрения.

В связи с тем, что первоначальный вектор несколько утерян и чтобы расставить точки над "i", освежу и дополню свою изначальную позицию из которой дискуссия ушла несколько в сторону.
Суть вопроса исходила из того, что в некотором банке есть необходимость подтверждать (доказывать) происхождение своих средств уже на стадии вложения.
Так вот может быть общие тенденции стерли грань и люди под всем этим прессом, стали податливее, легче стали гнуться.
Но абсолютно не понимаю, почему государство в лице институтов БС и НБУ изначально де-факто требует от меня подтверждения, завуалированно указывая на то, что средства могут быть коррупционными и т.д. Тем самым подозревая каждого гражданина в совершении какого-то экономического преступления без каких либо доказательств уже на этапе начала сотрудничества. Не должен гражданин ничего доказывать, пока не доказано обратное, а вот тогда пусть работает закон.
Но вся подобная ситуация исходит из постулатов, что в стране все, что заработано больше "минималки", это уже криминал? Потому как изначально социальная программа сводится к тому, что гражданин и не имеет возможности заработать больше...?
Отсюда мое мнение таково, что если изначально в лице банковского института проводятся подобные почти следственные эксперименты, подкрепленные неконституционными г-постановами исходящими из кулуаров НБУ, то желания портить репутацию данному банковскому учреждению, а в его лице и всей кристальной БСУ своими средствами у меня нет. Следовательно я не буду сотрудничать с подобным учреждением.
Развивая мысль, ставя подобные преграды банк показывает, что средства внутреннего рынка его не интересуют, т.е. позиция государства нацелена на внешние займы, что выгодно кому-то. Но это уже совсем другая история.
Если Вы видите процесс в ином свете, это Ваше безраздельное право. Доказывайте, ищите возможности, выкручивайтесь...

НБУ решил жестко наказывать банки за несоблюдение закона о финмониторинге, штрафы указанные в прошлогодней постанове немаленькие, и думаю, что это требование кредиторов украины, которые опупели от электронных деклараций политиков и чиновников. И вот банки прочитав эту постанову, поручают своим клеркам, возглавляющим отдел мониторинга, улучшить работу по выявлению нарушений финмона. В банках, где на этих должностях сидят дeбилы, начинают кошмарить простой народ, чтобы отчитаться перед начальством. А НБУ вообще начхать на пересичных - для них главное что скажут внешние кредиторы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Stringer написав:И вот банки прочитав эту постанову, поручают своим клеркам, возглавляющим отдел мониторинга, улучшить работу по выявлению нарушений финмона. В банках, где на этих должностях сидят дeбилы, начинают кошмарить простой народ, чтобы отчитаться перед начальством. А НБУ вообще начхать на пересичных - для них главное что скажут внешние кредиторы

...я эт тоже заметил :)
Но а как впарить эту видимость работы внешним кредиторам? Кредиторы ж не лохи, они видят весь этот кордебалет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:36

  Stringer написав:НБУ решил жестко наказывать банки за несоблюдение закона о финмониторинге, штрафы указанные в прошлогодней постанове немаленькие, и думаю, что это требование кредиторов украины, которые опупели от электронных деклараций политиков и чиновников. И вот банки прочитав эту постанову, поручают своим клеркам, возглавляющим отдел мониторинга, улучшить работу по выявлению нарушений финмона. В банках, где на этих должностях сидят дeбилы, начинают кошмарить простой народ, чтобы отчитаться перед начальством. А НБУ вообще начхать на пересичных - для них главное что скажут внешние кредиторы

Если сумма меньше или в пределах финмониторинга, то абсолютно не имею ни времени ни желания доказывать, а тем более обучать и наставлять персонал банковских учреждений и всех учреждений по восходящей цепочке. В той же мере ожидая сюрпризов на выходе. Отсюда вывод и назревшее решение.
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