Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:38

Ukrainian написав: rorandak написав: а кто нибудь обратил внимание на вкусное повышение ставочек немцами в честь дня победы

4,5 срочный доллар и 15 гривня

и жирные полтора проца в $ на флекс



подарочек тем, кто не ныли, комиссию платили и банк не покинули

другие пускай смотрят и облизываются а кто нибудь обратил внимание на вкусное повышение ставочек немцами в честь дня победы4,5 срочный доллар и 15 гривняи жирные полтора проца в $ на флексподарочек тем, кто не ныли, комиссию платили и банк не покинулидругие пускай смотрят и облизываются





http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... es-ukr.pdf



Німецький державний банк в акціонерах по надійності банк вище всяких ощадів та ексіма з їх "ґарантуванням"

Для валюти кому дома боязно тримати Німецький державний банк в акціонерах по надійності банк вище всяких ощадів та ексіма з їх "ґарантуванням"Для валюти кому дома боязно тримати

давно

Очень интересная информация, чтобы подумать...Сам долго пользовался и пользуюсь ПроКредитом, но после сообщения о том, что ежемесячную комиссию с 1.06.2018 поднимают со 100 грн до 165 грн задумался, чтобы потихоньку линять. Банквзял стратегию на избавление от мелких вкладчиков: сейчас число отделений по всей Украине всего лишь около десятка (столица и города-миллионники), автоматизация, комиссии.И вдруг! Добавили 1% для гривны и1,5% для доллара.С чего бы это? Видно запахло проблемками с дешевыми деньгами, отчасти в самом банке, поднимающем комиссию, но еще и в связи с шевелениями Федрезерва, поднимающего ставку и стимулирующего отток средств из эмержинг маркет (Украина как раз и здесь в зоне риска, не говоря о войне с Рашкой). Возможно, через некоторое время в украинской БС пойдет еще одна волна напряга и кое-кто заранее подстраховывается.В целом у нас смычка банкстеров и нашей власти неплохо сосуществует: НБУ стимулирует понижение депо процентов (что в общем-то и здраво, но все же не при такой инфляции), народ пристраивает сбережения как может под эти условия (16 на год уже сносно, но это грязными), а банкстеры (а также оффшорные хапуги) вкладываются в ОГВЗ. Неплохой бизнес... Но в контексте мировой экономики в таких экономиках как в Украине в скором времени могут начаться дополнительные проблемы и те, кто имеют хорошую картину текущих и зарождающихся процессов, возможно, уже начинают подстраховываться.В общем, +1,5% в долларе в таком банке как ПроКредит - это сама по себе новость интересная, но еще интереснее понять, а чего это банк с иностранным капиталом вдруг идет на такое...