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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:51
Подскажите пжл.можно ли между своими валютными счетами из одного банка в другой банк переводить валюту по П2П или по СЭПу? Или только СВИФТ?
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bub-har
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:54
ruvex написав: Stringer написав:
НБУ решил жестко наказывать банки за несоблюдение закона о финмониторинге, штрафы указанные в прошлогодней постанове немаленькие, и думаю, что это требование кредиторов украины, которые опупели от электронных деклараций политиков и чиновников. И вот банки прочитав эту постанову, поручают своим клеркам, возглавляющим отдел мониторинга, улучшить работу по выявлению нарушений финмона. В банках, где на этих должностях сидят дeбилы, начинают кошмарить простой народ, чтобы отчитаться перед начальством. А НБУ вообще начхать на пересичных - для них главное что скажут внешние кредиторы
Оперируя законными средствами, в законных объемах, абсолютно не имею желания финансировать подобных самодуров, входя в их "положение".
Как обычно плюют в колодец,из которого пьют в силу узости кругозора и ограниченности. Идет к тому,что лавочка внешнего ресурса потихоньку прикрывается,а на внутреннем полностью подорвано доверие. Ну не олухи ли.
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LuckyG
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:16
bub-har написав:
Подскажите пжл.можно ли между своими валютными счетами из одного банка в другой банк переводить валюту по П2П или по СЭПу? Или только СВИФТ?
Нельзя. Только СВИФТ или налом
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:26
Вкладчик1234 написав:
Нельзя. Только СВИФТ или налом
Cпасибо!Хотел в привате оформить универсалдьную в $ и спросил можно ли переводить на неё валюту из другого украинского банка,ответили-переводы в валюте по Украине запрещены,только из-за границы!Карту валютой пополнять через кассу,или терминал!
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bub-har
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44
тобто свіфт в $ по державі не можна?
+50грн !
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greenozon
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:00
greenozon написав:
тобто свіфт в $ по державі не можна?
Можно
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:11
зрозуміло, із грошовими переказами (WU, MG) спутав
пардон
+50грн !
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greenozon
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