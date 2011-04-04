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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:32
clientage написав: Investor_K написав:
Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?
УкрЭксИм, Ощад... ну може чуток Альфе оставить (долларов)
Ексім нещодавно оновив ставки, там тепер ще сумніше ніж зазвичай. Може Укргаз чи Мега, наприклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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