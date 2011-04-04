Ексім нещодавно оновив ставки, там тепер ще сумніше ніж зазвичай. Може Укргаз чи Мега, наприклад.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:32
Ексім нещодавно оновив ставки, там тепер ще сумніше ніж зазвичай. Може Укргаз чи Мега, наприклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16
А ставки озвучить можно, раз уж в курсе дел? А Мисто (там до 5,1% х 18) почему никто не приводит в пример? Или это овнобанка недокапитализованная?
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Додано: Суб 12 тра, 2018 14:10
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