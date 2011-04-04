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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:32

  clientage написав:
  Investor_K написав:Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?

УкрЭксИм, Ощад... ну може чуток Альфе оставить (долларов) :)

Ексім нещодавно оновив ставки, там тепер ще сумніше ніж зазвичай. Може Укргаз чи Мега, наприклад.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16

  klug написав:
  clientage написав:
  Investor_K написав:Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?

УкрЭксИм, Ощад... ну може чуток Альфе оставить (долларов) :)

Ексім нещодавно оновив ставки, там тепер ще сумніше ніж зазвичай. Може Укргаз чи Мега, наприклад.

А ставки озвучить можно, раз уж в курсе дел? А Мисто (там до 5,1% х 18) почему никто не приводит в пример? Или это овнобанка недокапитализованная?
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  BBC написав:
  Investor_K написав:Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?

VTB

Пусть сначала свои планы официально озвучат. Все-таки. А так да-классный банк.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:49

господа, минсдох перепилил кабинет потняка податкив ... не могу найти в каком меню щас заказывать выписку из реестра о сумме полученного дохода и упланенного налога?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:господа, минсдох перепилил кабинет потняка податкив ... не могу найти в каком меню щас заказывать выписку из реестра о сумме полученного дохода и упланенного налога?
Посмотрите в разделе слева "Заяви , запити для отримання інформації" Когда войдете то будет 4 строчка
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:11

  olgerd написав:
  IMPRINTER написав:господа, минсдох перепилил кабинет потняка податкив ... не могу найти в каком меню щас заказывать выписку из реестра о сумме полученного дохода и упланенного налога?
Посмотрите в разделе слева "Заяви , запити для отримання інформації" Когда войдете то будет 4 строчка


жать Зберегти, потом Подписать, Потом отправить? так?
а что за квитанция там генерируется?
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:жать Зберегти, потом Подписать, Потом отправить? так?
а что за квитанция там генерируется?
Совершенно верно .. Квитанция что типа Вы отправили запрос .
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:41

  olgerd написав:
  IMPRINTER написав:жать Зберегти, потом Подписать, Потом отправить? так?
а что за квитанция там генерируется?
Совершенно верно .. Квитанция что типа Вы отправили запрос .


а то меня эта квитанция напугала ... думал минсдох теперь мзду за это берет )

появились данные за 1 кв. - изучил кто настучал
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IMPRINTER
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