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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:32
clientage написав: Investor_K написав:
Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?
УкрЭксИм, Ощад... ну може чуток Альфе оставить (долларов)
Ексім нещодавно оновив ставки, там тепер ще сумніше ніж зазвичай. Може Укргаз чи Мега, наприклад.
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klug
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Додано: Суб 12 тра, 2018 07:16
klug написав: clientage написав: Investor_K написав:
Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?
УкрЭксИм, Ощад... ну може чуток Альфе оставить (долларов)
Ексім нещодавно оновив ставки, там тепер ще сумніше ніж зазвичай. Може Укргаз чи Мега, наприклад.
А ставки озвучить можно, раз уж в курсе дел? А Мисто (там до 5,1% х 18) почему никто не приводит в пример? Или это овнобанка недокапитализованная?
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Додано: Суб 12 тра, 2018 14:10
BBC написав: Investor_K написав:
Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?
VTB
Пусть сначала свои планы официально озвучат. Все-таки. А так да-классный банк.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:49
господа, минсдох перепилил кабинет потняка податкив ... не могу найти в каком меню щас заказывать выписку из реестра о сумме полученного дохода и упланенного налога?
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:05
IMPRINTER написав:
господа, минсдох перепилил кабинет потняка податкив ... не могу найти в каком меню щас заказывать выписку из реестра о сумме полученного дохода и упланенного налога?
Посмотрите в разделе слева "Заяви , запити для отримання інформації" Когда войдете то будет 4 строчка
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olgerd
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:11
olgerd написав: IMPRINTER написав:
господа, минсдох перепилил кабинет потняка податкив ... не могу найти в каком меню щас заказывать выписку из реестра о сумме полученного дохода и упланенного налога?
Посмотрите в разделе слева "Заяви , запити для отримання інформації" Когда войдете то будет 4 строчка
жать Зберегти, потом Подписать, Потом отправить? так?
а что за квитанция там генерируется?
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:38
IMPRINTER написав:
жать Зберегти, потом Подписать, Потом отправить? так?
а что за квитанция там генерируется?
Совершенно верно .. Квитанция что типа Вы отправили запрос .
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olgerd
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:41
olgerd написав: IMPRINTER написав:
жать Зберегти, потом Подписать, Потом отправить? так?
а что за квитанция там генерируется?
Совершенно верно .. Квитанция что типа Вы отправили запрос .
а то меня эта квитанция напугала ... думал минсдох теперь мзду за это берет )
появились данные за 1 кв. - изучил кто настучал
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