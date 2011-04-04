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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:04

По данным НБУ

У квітні цього року пожвавився приплив коштів населення та бізнесу в банківську систему України – у національній та іноземній валюті.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:11

шривні ж несуть! :)

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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:49

  clientage написав:
  pret написав:4. Ощад - 12 мес - 3,75 %

Это типа со всевозможными надбавками?
3.25% + 0.5% (от 100Куе!)... тада ещё и от Ощад 24/7 +0.25% = 4% :) :)
ИМХО, реально открыть через ИБ под 3.5%

через премиум отделение 3,5%+0,25% (онлайн, от 40Куе)
набдавка за сумму с надбавкой "за онлайн" суммироваться не будет
pret
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11

  pret написав:
  clientage написав:
  pret написав:4. Ощад - 12 мес - 3,75 %

Это типа со всевозможными надбавками?
3.25% + 0.5% (от 100Куе!)... тада ещё и от Ощад 24/7 +0.25% = 4% :) :)
ИМХО, реально открыть через ИБ под 3.5%

через премиум отделение 3,5%+0,25% (онлайн, от 40Куе)
набдавка за сумму с надбавкой "за онлайн" суммироваться не будет

А у меня в Ощад 24/7 при указании суммы вклада 100Куе+ рисует ставку 4% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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