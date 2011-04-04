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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 124125126127>
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:04

По данным НБУ

У квітні цього року пожвавився приплив коштів населення та бізнесу в банківську систему України – у національній та іноземній валюті.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:11

шривні ж несуть! :)

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:49

  clientage написав:
  pret написав:4. Ощад - 12 мес - 3,75 %

Это типа со всевозможными надбавками?
3.25% + 0.5% (от 100Куе!)... тада ещё и от Ощад 24/7 +0.25% = 4% :) :)
ИМХО, реально открыть через ИБ под 3.5%

через премиум отделение 3,5%+0,25% (онлайн, от 40Куе)
набдавка за сумму с надбавкой "за онлайн" суммироваться не будет
pret
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11

  pret написав:
  clientage написав:
  pret написав:4. Ощад - 12 мес - 3,75 %

Это типа со всевозможными надбавками?
3.25% + 0.5% (от 100Куе!)... тада ещё и от Ощад 24/7 +0.25% = 4% :) :)
ИМХО, реально открыть через ИБ под 3.5%

через премиум отделение 3,5%+0,25% (онлайн, от 40Куе)
набдавка за сумму с надбавкой "за онлайн" суммироваться не будет

А у меня в Ощад 24/7 при указании суммы вклада 100Куе+ рисует ставку 4% :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:42

  clientage написав:А у меня в Ощад 24/7 при указании суммы вклада 100Куе+ рисует ставку 4% :)

возможно. хотя поддержка ощада опровергает суммирование надбавок.
К списку стоит обавить еще одну банку.
ПроКредит - 12 мес - 4,5%
неплохая банка с неплохой ставкой (на данный момент).
pret
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:47

  pret написав:
  clientage написав:А у меня в Ощад 24/7 при указании суммы вклада 100Куе+ рисует ставку 4% :)

возможно. хотя поддержка ощада опровергает суммирование надбавок.
К списку стоит обавить еще одну банку.
ПроКредит - 12 мес - 4,5%
неплохая банка с неплохой ставкой (на данный момент).

А обслуживание там уже 200грн/мес? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  pret написав:неплохая банка с неплохой ставкой (на данный момент).


почитайте на гілці цього банку проїх фінмон, бажання одразу відпаде :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:11

Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки ( :!: ) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано

Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю :wink:
Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:48

  la9 написав:Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки ( :!: ) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано

Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю :wink:
Спасибо


в доверенности может быть прописано что угодно - но официально получить пластик по доверенности нельзя. Т.к. вы получаете с ним пин-код и должны по инструкции расписаться в присудствии банковского работника на самой карте. Т.е. официально получение пластика по доверенности запрещено (это даже в какой то говнопостанове НБУ написано) - на это давать доверенность нельзя - точнее давать доверенность вы можете на что угодно, но такое право никчемно. Открыть счет, управлять им - пожалуйста, но имено получение пластика - нельзя. Понятно, что есть банки, где и в депозитарий пустят без паспорта ... за родственников получал карты только там где меня знают и доверяют.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 13 тра, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:50

  IMPRINTER написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки ( :!: ) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано

Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю :wink:
Спасибо


в доверенности может быть прописано что угодно - но официально получить пластик по доверенности нельзя. Т.к. вы получаете с ним пин-код и должны по инструкции расписаться в присудствии банковского работника на самой карте. Т.е. официально получение пластика по доверенности запрещено (это даже в какой то говнопостанове НБУ написано) - на это давать доверенность нельзя - точнее давать доверенность вы можете на что угодно, но такое право никчемно. Открыть счет, управлять им - пожалуйста, но имено получение пластика - нельзя. Понятно, что есть банки, где и в депозитарий пустят без паспорта ...

Можно выпустить допку на доверенное лицо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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