Додано: Нед 13 тра, 2018 09:48

la9 написав: Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки ( ) поверенному? Можно в личку.

З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано



Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю

Спасибо Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки () поверенному? Можно в личку.З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописаноПравила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаюСпасибо

в доверенности может быть прописано что угодно - но официально получить пластик по доверенности нельзя. Т.к. вы получаете с ним пин-код и должны по инструкции расписаться в присудствии банковского работника на самой карте. Т.е. официально получение пластика по доверенности запрещено (это даже в какой то говнопостанове НБУ написано) - на это давать доверенность нельзя - точнее давать доверенность вы можете на что угодно, но такое право никчемно. Открыть счет, управлять им - пожалуйста, но имено получение пластика - нельзя. Понятно, что есть банки, где и в депозитарий пустят без паспорта ... за родственников получал карты только там где меня знают и доверяют.