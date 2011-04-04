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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:11
+50грн !
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:49
clientage написав: pret написав:
4. Ощад - 12 мес - 3,75 %
Это типа со всевозможными надбавками?
3.25% + 0.5% (от 100Куе!)... тада ещё и от Ощад 24/7 +0.25% = 4%
ИМХО, реально открыть через ИБ под 3.5%
через премиум отделение 3,5%+0,25% (онлайн, от 40Куе)
набдавка за сумму с надбавкой "за онлайн" суммироваться не будет
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pret
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:11
pret написав: clientage написав: pret написав:
4. Ощад - 12 мес - 3,75 %
Это типа со всевозможными надбавками?
3.25% + 0.5% (от 100Куе!)... тада ещё и от Ощад 24/7 +0.25% = 4%
ИМХО, реально открыть через ИБ под 3.5%
через премиум отделение 3,5%+0,25% (онлайн, от 40Куе)
набдавка за сумму с надбавкой "за онлайн" суммироваться не будет
А у меня в Ощад 24/7 при указании суммы вклада 100Куе+ рисует ставку 4%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:42
clientage написав:
А у меня в Ощад 24/7 при указании суммы вклада 100Куе+ рисует ставку 4%
возможно. хотя поддержка ощада опровергает суммирование надбавок.
К списку стоит обавить еще одну банку.
ПроКредит - 12 мес - 4,5%
неплохая банка с неплохой ставкой (на данный момент).
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pret
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:47
pret написав: clientage написав:
А у меня в Ощад 24/7 при указании суммы вклада 100Куе+ рисует ставку 4%
возможно. хотя поддержка ощада опровергает суммирование надбавок.
К списку стоит обавить еще одну банку.
ПроКредит - 12 мес - 4,5%
неплохая банка с неплохой ставкой (на данный момент).
А обслуживание там уже 200грн/мес?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 12 тра, 2018 22:28
pret написав:
неплохая банка с неплохой ставкой (на данный момент).
почитайте на гілці цього банку проїх фінмон, бажання одразу відпаде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Нед 13 тра, 2018 09:11
Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки (
) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано
Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю
Спасибо
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la9
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Додано: Нед 13 тра, 2018 09:48
la9 написав:
Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки (
) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано
Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю
Спасибо
в доверенности может быть прописано что угодно - но официально получить пластик по доверенности нельзя. Т.к. вы получаете с ним пин-код и должны по инструкции расписаться в присудствии банковского работника на самой карте. Т.е. официально получение пластика по доверенности запрещено (это даже в какой то говнопостанове НБУ написано) - на это давать доверенность нельзя - точнее давать доверенность вы можете на что угодно, но такое право никчемно. Открыть счет, управлять им - пожалуйста, но имено получение пластика - нельзя. Понятно, что есть банки, где и в депозитарий пустят без паспорта ... за родственников получал карты только там где меня знают и доверяют.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Нед 13 тра, 2018 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 13 тра, 2018 09:50
IMPRINTER написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки (
) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано
Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю
Спасибо
в доверенности может быть прописано что угодно - но официально получить пластик по доверенности нельзя. Т.к. вы получаете с ним пин-код и должны по инструкции расписаться в присудствии банковского работника на самой карте. Т.е. официально получение пластика по доверенности запрещено (это даже в какой то говнопостанове НБУ написано) - на это давать доверенность нельзя - точнее давать доверенность вы можете на что угодно, но такое право никчемно. Открыть счет, управлять им - пожалуйста, но имено получение пластика - нельзя. Понятно, что есть банки, где и в депозитарий пустят без паспорта ...
Можно выпустить допку на доверенное лицо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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