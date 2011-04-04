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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:02

  IMPRINTER написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки ( :!: ) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано

Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю :wink:
Спасибо


в доверенности может быть прописано что угодно - но официально получить пластик по доверенности нельзя. Т.к. вы получаете с ним пин-код и должны по инструкции расписаться в присудствии банковского работника на самой карте. Т.е. официально получение пластика по доверенности запрещено (это даже в какой то говнопостанове НБУ написано) - на это давать доверенность нельзя - точнее давать доверенность вы можете на что угодно, но такое право никчемно. Открыть счет, управлять им - пожалуйста, но имено получение пластика - нельзя. Понятно, что есть банки, где и в депозитарий пустят без паспорта ... за родственников получал карты только там где меня знают и доверяют.

Пластик нельзя получить за третье лицо, в первую очередь, по правилам МПС, это я знаю. Но в Украине то всякое бывает... вот и спрашиваю практику. Есть потребность открыть на родителей
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:16

la9

ну я открываю это в тех банках где с курицами нормальные отношения и они могут выдать чужие карты.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:28

  IMPRINTER написав:ну я открываю это в тех банках где с курицами нормальные отношения и они могут выдать чужие карты.

:evil:
прекрасный пост.
вся сущность нашей замечательной действительности в нем.
и нас самих, не только в отдельном форумчанине.
если где-то, к примеру, сбой и просят подождать или не делают поблажек - тогда уро.ды и негодяи, "грабят" и нарушают права, не хорошие, в общем, люди.
но если очень нужно для себя любимого да в нарушение закона - то строим нормальные отношения с курицами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:33

  IMPRINTER написав:la9

ну я открываю это в тех банках где с курицами нормальные отношения и они могут выдать чужие карты.

Коллеги, намекните в личку, плиз, где можно попробывать попытать счастье в Киеве?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Yuri_T написав:вся сущность нашей замечательной действительности в нем.

Плиииз, расскажите как правильно оформить себе карту для доступа к счету(атм, касса, пос) по доверенности
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:43

  clientage написав:
  Yuri_T написав:вся сущность нашей замечательной действительности в нем.

Плиииз, расскажите как правильно оформить себе карту для доступа к счету(атм, касса, пос) по доверенности

лишь после вашего совета как правильно оформить по-доверенности завещание или сходить проголосовать на выборах.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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