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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:02
IMPRINTER написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите, в каких банках (отделениях) можно открыть счет+депо на третьего лица по доверенности с выдачей пластика на руки (
) поверенному? Можно в личку.
З.Ы. Право на получение пластика за доверителя в нот. дов-ти прописано
Правила МПС знаю, также и о случаях-исключениях из правил знаю
Спасибо
в доверенности может быть прописано что угодно - но официально получить пластик по доверенности нельзя. Т.к. вы получаете с ним пин-код и должны по инструкции расписаться в присудствии банковского работника на самой карте. Т.е. официально получение пластика по доверенности запрещено (это даже в какой то говнопостанове НБУ написано) - на это давать доверенность нельзя - точнее давать доверенность вы можете на что угодно, но такое право никчемно. Открыть счет, управлять им - пожалуйста, но имено получение пластика - нельзя. Понятно, что есть банки, где и в депозитарий пустят без паспорта ... за родственников получал карты только там где меня знают и доверяют.
Пластик нельзя получить за третье лицо, в первую очередь, по правилам МПС, это я знаю. Но в Украине то всякое бывает... вот и спрашиваю практику. Есть потребность открыть на родителей
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:16
la9
ну я открываю это в тех банках где с курицами нормальные отношения и они могут выдать чужие карты.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:28
IMPRINTER написав:
ну я открываю это в тех банках где с курицами нормальные отношения и они могут выдать чужие карты.
прекрасный пост.
вся сущность нашей замечательной действительности в нем.
и нас самих, не только в отдельном форумчанине.
если где-то, к примеру, сбой и просят подождать или не делают поблажек - тогда уро.ды и негодяи, "грабят" и нарушают права, не хорошие, в общем, люди.
но если очень нужно для себя любимого да в нарушение закона - то строим нормальные отношения с курицами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:33
IMPRINTER написав:la9
ну я открываю это в тех банках где с курицами нормальные отношения и они могут выдать чужие карты.
Коллеги, намекните в личку, плиз, где можно попробывать попытать счастье в Киеве?
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la9
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:36
Yuri_T написав:
вся сущность нашей замечательной действительности в нем.
Плиииз, расскажите как правильно оформить себе карту для доступа к счету(атм, касса, пос) по доверенности
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:43
clientage написав: Yuri_T написав:
вся сущность нашей замечательной действительности в нем.
Плиииз, расскажите как правильно оформить себе карту для доступа к счету(атм, касса, пос) по доверенности
лишь после вашего совета как правильно оформить по-доверенности завещание или сходить проголосовать на выборах.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 13 тра, 2018 10:49
Yuri_T написав: clientage написав: Yuri_T написав:
вся сущность нашей замечательной действительности в нем.
Плиииз, расскажите как правильно оформить себе карту для доступа к счету(атм, касса, пос) по доверенности
лишь после вашего совета как правильно оформить по-доверенности завещание или сходить проголосовать на выборах.
Намёк понятен
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:24
Yuri_T
речь шла естественно о картах родственников и люди понимали, что я являюсь де-факто доверенным лицом. У нас 50% населения снимает в банкоматах с чужих карт (муж с карты жены, жена с карты мужа, дети с карт неходящих пенсионеров/инвалидов) - да, де-юре это все незаконно, но а что делать. Хотя незаконного тут по сути ничего и нет - незаконность возникнут всего вышеописанного только при наличии заявления от владельца карты о том, что с его карты исчезли деньги и к этой операции он не имеет отношения.
вот у меня щас отец в больнице - сосед по палате попросил сходить в банкомат внизу и снять деньги дав карту и сообщив пин, т.к. родственников щас нет, а сам сходить не может. я ему сам говорю, что вы сами понимаете что вы мне сообщаете пин от своей карты? говорит понимаю - ну а что делать я вам доверяю. ну пошел и снял - отдал.
не надо тыкать в законность и попрекать, плиз.
рабство было законное, инквизиция была законна, холокост был законный, голодомор был законный, департация крымских татар была законной, сталинские репрессии были законные и все кто с этим боролся вышеперечисленным считались преступниками абсолютно законно - все это было согласно тех законов того времени, просто сами законы были преступны, но тем не менее являлись законами, обязательными к выполнению. 90% государств незаконны, т.к. появились путем революций, войн за независимость и т.п.
з.ы. термином "курицы" я называю любых сотрудниц отделений банка. для меня это не является оскорбительным термином - просто жаргон. Люди разные - адекватные и неадекватные. Я так же проявляю лояльность к конкретному человеку, если он ее проявляет ко мне. Когда тебя нормально без обмана просят купить страховочку я это тоже делаю. Если просят для плана что-то открыть (а не нагло впарить) или пополнить тоже иду на всречу. Естественно, если человек ко мне не проявляет неформальной лояльности я тоже к нему нелоялен. Я помнюб и добро, которое вознаграждаю и зло, которое жестко наказыва - тут у меня ветхозаветные принципы.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Нед 13 тра, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:45
IMPRINTER
всё, о чем вы пишете, есть бытовуха и к сути вопроса не относится.
речь шла о выдаче банком пластика постороннему лицу.
и еще кое о чем, кроме законности, - о двойных стандартах.
когда летом прошлого года случилась неприятность с базами данных у одного из банков, разве не вы наполнили форум справедливыми претензиями со ссылками на законность?
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Нед 13 тра, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:46
Yuri_T написав:IMPRINTER
всё, о чем вы пишете, есть бытовуха и к сути вопроса не относится.
речь шла о выдаче банком пластика постороннему лицу.
про это я тоже ответил и привел примеры.
как может получить неходящий человек перевыпущенную карту, к примеру законным способом?
никак - тупо никак.
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