Додано: Нед 13 тра, 2018 11:24

Yuri_T



речь шла естественно о картах родственников и люди понимали, что я являюсь де-факто доверенным лицом. У нас 50% населения снимает в банкоматах с чужих карт (муж с карты жены, жена с карты мужа, дети с карт неходящих пенсионеров/инвалидов) - да, де-юре это все незаконно, но а что делать. Хотя незаконного тут по сути ничего и нет - незаконность возникнут всего вышеописанного только при наличии заявления от владельца карты о том, что с его карты исчезли деньги и к этой операции он не имеет отношения.



вот у меня щас отец в больнице - сосед по палате попросил сходить в банкомат внизу и снять деньги дав карту и сообщив пин, т.к. родственников щас нет, а сам сходить не может. я ему сам говорю, что вы сами понимаете что вы мне сообщаете пин от своей карты? говорит понимаю - ну а что делать я вам доверяю. ну пошел и снял - отдал.



не надо тыкать в законность и попрекать, плиз.



рабство было законное, инквизиция была законна, холокост был законный, голодомор был законный, департация крымских татар была законной, сталинские репрессии были законные и все кто с этим боролся вышеперечисленным считались преступниками абсолютно законно - все это было согласно тех законов того времени, просто сами законы были преступны, но тем не менее являлись законами, обязательными к выполнению. 90% государств незаконны, т.к. появились путем революций, войн за независимость и т.п.



з.ы. термином "курицы" я называю любых сотрудниц отделений банка. для меня это не является оскорбительным термином - просто жаргон. Люди разные - адекватные и неадекватные. Я так же проявляю лояльность к конкретному человеку, если он ее проявляет ко мне. Когда тебя нормально без обмана просят купить страховочку я это тоже делаю. Если просят для плана что-то открыть (а не нагло впарить) или пополнить тоже иду на всречу. Естественно, если человек ко мне не проявляет неформальной лояльности я тоже к нему нелоялен. Я помнюб и добро, которое вознаграждаю и зло, которое жестко наказыва - тут у меня ветхозаветные принципы.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 13 тра, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.

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