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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 11:51

Иногда можно получить обслуживание "по-домашнему", с минимумом формальностей.
Естественно нужно иметь доверительные отношения с персоналом (речь не о взятках)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 11:58

  Вкладчик1234 написав:Иногда можно получить обслуживание "по-домашнему", с минимумом формальностей.
Естественно нужно иметь доверительные отношения с персоналом (речь не о взятках)


ну я про это и говорю ... есть элементарное человеческое понимание ...
когда у тебя украдут кошелек и не пустят в метро в связи с отсутствием денег - вроде как все законно. Вот у меня так было у знакомой недавно вытащили сумку - там все карты кошелек, телефон ... денег нет карт нет позвонить не от куда да и номеров наизусть никто щас не помнит ... в метро контролерша не пустила - мол ее не ипет ее проблемы ... пришлось клянчить 5 грн. у покупающих билеты.

Я в таких случаях всегда говорю - что когда с вами случится беда желаю чтоб с вами поступали тоже четко по закону.
Если человек нормально пошел на встречу, что тут такого?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:06

  IMPRINTER написав:как может получить неходящий человек перевыпущенную карту, к примеру законным способом?
никак - тупо никак.

это почему?
не ходящего человека можно привезти в банк. только за последний год-два видел своими глазами десяток таких случаев.
не уверен (как раз почитаю), но, скорее всего, можно организовать передачу пластика через нотариуса.
в конце-концов, можно договориться и привезти банковского сотрудника непосредственно к человеку.
не удобно и затратно? звучит глупо, если можно просто договориться и расписаться за не ходячего? понимаю.
любопытно, что скажет потом эта "курица", когда условный Вован-горшочник по выданному таким образом кредитному пластику израсходует весь лимит, а должник банка скажет, что в глаза этот пластик не видел и операций никаких не проводил?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:35

Yuri_T

еще раз - я подчеркнул, что такое могут сделать если ты с человеком в достаточной степени знаком и тебе доверяют понимая, что ты получаешь эту карту вместо своего близкого родственника. безусловно человек поступающий так осознает степень своей ответственности.
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IMPRINTER
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