Додано: Нед 13 тра, 2018 12:35

Yuri_T



еще раз - я подчеркнул, что такое могут сделать если ты с человеком в достаточной степени знаком и тебе доверяют понимая, что ты получаешь эту карту вместо своего близкого родственника. безусловно человек поступающий так осознает степень своей ответственности.

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