Додано: Нед 13 тра, 2018 12:35

Yuri_T



еще раз - я подчеркнул, что такое могут сделать если ты с человеком в достаточной степени знаком и тебе доверяют понимая, что ты получаешь эту карту вместо своего близкого родственника. безусловно человек поступающий так осознает степень своей ответственности. юридически чистым способом всегда делать все очень сложно долго и трудоемко.



мне тоже в банке выдавали раз на 4500 евро больше, чем надо и на 10 000 долл. )

я их потом вернул. да они могли бы их вернуть через суд или еще там как-то долго и нудно. но я это сделал добровольно и вопрос был закрыт.



случай с 4500 евро был при курсе 10 ... пришел в кассу снять 5000 евро - мне их выдали, а кассирша ошиблась терминалом и выбрала валюту гривну и я расписался о плучении 5000 грн., что по курсу составляло 500 евро, которые у меня списались со счета, хотя ушел с банка с 5000 евро



случай с 10 к долл был еще уматней ... окончился депо в 5к, упал на карту - с карты выдавали платежкой со счета 2625 а не с пластика .. операционист ошиблась и сделал платежку не на снятие, а на внесение - кассирша тоже это не заметила ... и выдала мне 5000 дол с которыми я ушел .. а по итогу оказалось что мне на счет зачислили еще 5000 и у меня на нем стало 10 000 )



как вы думаете после этого отделение может проявить ко мне лояльность, если она будет мне необходима в пределах разумного? )

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