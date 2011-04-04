Иногда можно получить обслуживание "по-домашнему", с минимумом формальностей.
Естественно нужно иметь доверительные отношения с персоналом (речь не о взятках)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:51
Иногда можно получить обслуживание "по-домашнему", с минимумом формальностей.
Естественно нужно иметь доверительные отношения с персоналом (речь не о взятках)
Всё IMHO
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:58
ну я про это и говорю ... есть элементарное человеческое понимание ...
когда у тебя украдут кошелек и не пустят в метро в связи с отсутствием денег - вроде как все законно. Вот у меня так было у знакомой недавно вытащили сумку - там все карты кошелек, телефон ... денег нет карт нет позвонить не от куда да и номеров наизусть никто щас не помнит ... в метро контролерша не пустила - мол ее не ипет ее проблемы ... пришлось клянчить 5 грн. у покупающих билеты.
Я в таких случаях всегда говорю - что когда с вами случится беда желаю чтоб с вами поступали тоже четко по закону.
Если человек нормально пошел на встречу, что тут такого?
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:06
это почему?
не ходящего человека можно привезти в банк. только за последний год-два видел своими глазами десяток таких случаев.
не уверен (как раз почитаю), но, скорее всего, можно организовать передачу пластика через нотариуса.
в конце-концов, можно договориться и привезти банковского сотрудника непосредственно к человеку.
не удобно и затратно? звучит глупо, если можно просто договориться и расписаться за не ходячего? понимаю.
любопытно, что скажет потом эта "курица", когда условный Вован-горшочник по выданному таким образом кредитному пластику израсходует весь лимит, а должник банка скажет, что в глаза этот пластик не видел и операций никаких не проводил?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:35
Yuri_T
еще раз - я подчеркнул, что такое могут сделать если ты с человеком в достаточной степени знаком и тебе доверяют понимая, что ты получаешь эту карту вместо своего близкого родственника. безусловно человек поступающий так осознает степень своей ответственности. юридически чистым способом всегда делать все очень сложно долго и трудоемко.
мне тоже в банке выдавали раз на 4500 евро больше, чем надо и на 10 000 долл. )
я их потом вернул. да они могли бы их вернуть через суд или еще там как-то долго и нудно. но я это сделал добровольно и вопрос был закрыт.
случай с 4500 евро был при курсе 10 ... пришел в кассу снять 5000 евро - мне их выдали, а кассирша ошиблась терминалом и выбрала валюту гривну и я расписался о плучении 5000 грн., что по курсу составляло 500 евро, которые у меня списались со счета, хотя ушел с банка с 5000 евро
случай с 10 к долл был еще уматней ... окончился депо в 5к, упал на карту - с карты выдавали платежкой со счета 2625 а не с пластика .. операционист ошиблась и сделал платежку не на снятие, а на внесение - кассирша тоже это не заметила ... и выдала мне 5000 дол с которыми я ушел .. а по итогу оказалось что мне на счет зачислили еще 5000 и у меня на нем стало 10 000 )
как вы думаете после этого отделение может проявить ко мне лояльность, если она будет мне необходима в пределах разумного? )
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:46
Все должно быть в меру и разумно.
Вполне нормально оставлять за собой право не соблюдать глупые правила, разумеется за исключением административного кодекса и ук.
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:04
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:43
Re: Байки про банки і не тільки....
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