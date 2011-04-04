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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:15

Вітаю, шановний Кармелюк!
Як завжди, приємно та цікаво Вас читати!
Навідуйтесь частіше ;)

p.s. Які аргументи допомогли вирішити питання з квартирою?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:44

НБУ не бачить потенційних покупців для українських дочірніх структур російських державних банків, включаючи Сбербанк, Промінвестбанк, ВТБ Банк і БМ Банк, і вважає єдиним цивілізованим шляхом для цих фінустанов поступове згортання діяльності. Про це повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пише УНІАН.

«Ми на сьогоднішній день не бачимо потенційних покупців, які могли б придбати ці банки... Згортання діяльності – це єдиний цивілізований шлях для цих банків. Поступове згортання діяльності та здача банківської ліцензії», - сказала К. Рожкова.

Вона нагадала, що «БМ Банк» вже прийняв рішення про самоліквідацію. «Ми бачимо, що цим же шляхом йде ВТБ – він вже більше року працює в напрямку згортання своєї діяльності», - додала К. Рожкова.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:49

Мінфін свій список розмістив
https://minfin.com.ua/banks/rating/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:02

трохи нажену жаху...

По рынку ходят слухи, что Госфинмониторинг, называемый в народе финансовой разведкой, начал накапливать информацию обо всех приобретениях на суммы свыше 15 тыс. грн. по безналичным операциям.


http://hvylya.net/news/digest/finrazved ... ntsev.html
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:20

  pret написав:
  Investor_K написав:Где сейчас можно валюту хорошо пристроить?

$
1. Укрэксим - 12мес - 4,2%
2. Укргаз - 12 мес - 4,25%
3. Кредитвест - 12 мес - 5,5% / 18 мес - 6,0%
4. Ощад - 12 мес - 3,75 %
5. ВТБ - 12 мес - 11 мес - 4,5%


Кредитвест тут пишет, что на 18 месяцев - 5%, а не 6. Или я не туда смотрю?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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