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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 09:17
komp
, на те вони і слухи
ось так :(
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Додано: Сер 16 тра, 2018 12:07
Hella написав:
Пришла смс-ка от Банка інвестицій та заощаджень.
До 30.06 в гривне до 16,25% и в валюте до 4,75%.
Кто знает этот банк? Можно ли доверять?
Уж лучше в Мегабанк - 16% и 5%
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