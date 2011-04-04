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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:17

komp, на те вони і слухи ;)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:07

  Hella написав:Пришла смс-ка от Банка інвестицій та заощаджень.
До 30.06 в гривне до 16,25% и в валюте до 4,75%.

Кто знает этот банк? Можно ли доверять?

Уж лучше в Мегабанк - 16% и 5%
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:36

Re: Байки про банки і не тільки....

https://payback.ua/

Уже обсуждали?

Кешбек сервіс payBack допоможе вам заощадити до 15% від витраченої суми в інтернет-магазинах України і світу.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:53

  neofilm54 написав:Здравствуйте. Куда можна положить гривну под хорошие проценты?

Альянс вроді був серед лідерів по ставках.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:58

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там на 2 года, сертификат.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:01

Регулятор разрешил ДиВи Банку покинуть рынок
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:04

Негативное сальдо внешней торговли увеличилось

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I кв.-2018 увеличилось в 1,5 раза. В январе-марте 2018 года негативное сальдо внешней торговли Украины товарами ухудшилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило $1,2 млрд. (в первом квартале 2017 года – $794,1 млн). Об этом во вторник, 15 мая сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат). Согласно ее данным, в марте негативное сальдо в составило $460 млн, тогда как в феврале - $457 млн, в январе - $284,1 млн. В январе-марте 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 10,3%, составив $11,435 млрд, импорт – на 13,2%, до $12,636 млрд. В марте-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта увеличились на 2,5%, импорта - на 2%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2018 было отрицательное и составило $338,7 млн, в феврале 2018 года - также отрицательное - $352,9 млн, в январе- $519,9 млн. Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,90 (в январе-марте – 2017 – 0,93).


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/nieghativnoie-sal-do-vnieshniei-torghovli-uvielichilos
Всё IMHO
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