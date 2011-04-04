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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:53
Які загалом банки пішли в ТА чи були виведені в 2018? (окрім росбанок - там все ясно)
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:09
Faceless написав:
https://payback.ua/
Уже обсуждали?
Кешбек сервіс payBack допоможе вам заощадити до 15% від витраченої суми в інтернет-магазинах України і світу.
этот кешбек идет отдельно от программ банковских я же правильно понял?
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 16 тра, 2018 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:32
Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
https://www.zemcap.com/ru/depozity.html
Депозит «Валютный плюс» (действует до 31.05.2018 года)
6 мес. - 6%
А банка ще півроку проживе?
Еще год должна, у меня депо до 05.19
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demichh
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