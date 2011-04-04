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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:53
Які загалом банки пішли в ТА чи були виведені в 2018? (окрім росбанок - там все ясно)
+50грн !
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:09
этот кешбек идет отдельно от программ банковских я же правильно понял?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 16 тра, 2018 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:32
Додано: Сер 16 тра, 2018 22:38
З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою:
- з кандидатів у президенти це Петро Порошенко (при цьому в мене до нього є один мільйон питань і один мільйон одна претензія), решта русофіли,пройдисвіти, властолюбці, популісти, демагоги, провокатори, некомпетентні в політиці, не кажучи вже про економіку (це так коротенько, нашвидкоруч - бо пререлік недоліків кандидатів безкінечний);
- з партіями взагалі біда, тому з великими застереженнями, це БПП (і то мабуть лише коли Порошенко вдруге стане президентом, а як не стане, то більшість партійців піде служити хоч дідьку лисому і продадуть не тільки Україну, а й матір рідну) і НФ (якому на жаль, швидше за все, вже нічого не світить).
Додано: Сер 16 тра, 2018 23:57
Дякую за добрі слова.
По квартирі. Дуже коротко, бо там було багато ньюансів, які довго описувати.
Коли виявилось, що квартира в іншому місці я сказав менеджеру, що якщо не буде заміни квартири на іншому поверсі з тієї сторони будинку де ми очікували, то швидше за все я відмовлюсь і зажадаю повернути гроші. На що він спокійно сказав: це ваше право, але повернення буде згідно умов договору. І тоді я уважно перечитав договір з якого випливало, що я понесу значні втрати (по пам’яті від 25 до 30%). Я йому сказав, що так не піде.
- Де ваш керівник підрозділу у Броварах?
- Він в Києві на нараді в головному офісі і коли буде невідомо.
Довелося взяти ручку, папір, копірку і на кількох сторінках у двох екземплярах на ім’я керівника будівельної компанії написати заяву, в якій були перераховані всі пункти договору, які потенційно могли принести мені збитки, якщо я відмовлюсь приймати квартиру, із вимогою не застосовувати їх поки ми не владнаємо ситуацію з непорозумінням відносно розташування квартири, оскільки моєї вини в помилці не було і в мене є свідки (при підписанні договору був я, донька і її подруга, а ще в смартфоні знайшлись фото на об’єкті, де ми сфотографовані багато разів на фоні майбутньої квартири та ще й з менеджером, який нам все показував і готував договір).
Я показав заяву менеджеру і сказав:
- Якщо питання не буде вирішуватись я цю заяву відвезу в головний офіс і зареєструю. Але кому це потрібно: мені ні, вам також. Оскільки в мене в смартфоні ще знайшлись фото всіх сторінок моєї трудової книжки, а також листи з запрошеннями мене як члена ради на наради в Раду Асоціації українських банків (АУБ) з списком учасників, їх телефонами - а це були голови правлінь банків початку 2000-х. років, більшість з Києва. Я сказав менеджеру, що я як людина яка займала керівні посади в банку і маючи зв’язки з колегами в Києві (мовляв їх юристи не залишать мене без допомоги) просто так не дам себе обібрати.
Тоді він каже: я зараз позвоню керівнику, може в нього вже нарада закінчилась.
Пішов в іншу кімнату хвилин на 20. Приходить, каже керівник буде ввечері, а поки сказав, що я можу поїхати подивитись квартуру, яка в них була у резерві на 6-му поверсі. Поїхав, подивився. Супер! Як сказала жіночка, яка показувала квартиру - мені вона найбільше в будинку подобається! Так воно і було - при ремонті практично не було необхідності вирівнювати підлогу і стіни, вікна, вхідні двері в ідеальному стані, зауважень ніяких!
Повертаюсь, кажу: мене все влаштовує.
Тоді, мовляв, чекайте керівника, будете з ним домовлятися.
Я кажу про що мені з ним домовлятися, мене все влаштовує, хай приймає рішення.
Я поїхав відпочивати. Але якщо рішення буде негативним я поїду в головний офіс.
За кілька годин менеджер передзвонив і сказав, що його керівник дав згоду, але є одне питання. Яке? Треба доплатити за поверх 10 тис.грн. Я готовий! Щоб ви розуміли це не хабар, а офіційний платіж по договору за поверхи вище здається третьго і до 21-го. Просто коли ми підписували в 2015р. договір нам запропонували тоді 2-й і здається 13-й. Інші вже були продані. Вибрали тоді 2-й, бо 13-й занадто високо (для доньки і жінки, хоча мені 13-й більше подобався). А в кінцевому рахунку 6-й саме те що треба!
Менеджер підготував зміни до договору, я зробив доплату і все закінчилось благополучно, якщо не рахувати моїх нервових клітин, які кажуть не відновлюються.
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:36
Faceless Добрый день! Обращаюсь к Вам как к модератору!У меня возникла проблема! В нижнем углу экрана постоянно вылазит окошко "бонус к депозиту"-оно меня очень напрягает! Я уже и отечал,что не надо и левые телефоны и имена вставлял лишь бы оно закрылось! Нажимаю на чёрточку оно только сворачивается,но не исчезает навсегда! Написал в поддержку-реакции никакой! И к тому же у меня исчезла кнопка "быстрый ответ"!P.S ув.форумчане ответьте пжл.-это только у меня такая проблема?
Востаннє редагувалось bub-har в Чет 17 тра, 2018 08:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:50
Кратковременная акция.
viewtopic.php?p=4366420#p4366420
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:02
bub-har
Меня тоже эта приблуда напрягала.
Прибил ее при помощи расширения Fair AdBlocker для Хрома.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Поможет только адблок
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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