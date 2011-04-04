Додано: Сер 16 тра, 2018 23:57

V2 написав: Вітаю, шановний Кармелюк!

Як завжди, приємно та цікаво Вас читати!

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p.s. Які аргументи допомогли вирішити питання з квартирою? Вітаю, шановнийЯк завжди, приємно та цікаво Вас читати!Навідуйтесь частішеp.s. Які аргументи допомогли вирішити питання з квартирою?

Дякую за добрі слова.По квартирі. Дуже коротко, бо там було багато ньюансів, які довго описувати.Коли виявилось, що квартира в іншому місці я сказав менеджеру, що якщо не буде заміни квартири на іншому поверсі з тієї сторони будинку де ми очікували, то швидше за все я відмовлюсь і зажадаю повернути гроші. На що він спокійно сказав: це ваше право, але повернення буде згідно умов договору. І тоді я уважно перечитав договір з якого випливало, що я понесу значні втрати (по пам’яті від 25 до 30%). Я йому сказав, що так не піде.- Де ваш керівник підрозділу у Броварах?- Він в Києві на нараді в головному офісі і коли буде невідомо.Довелося взяти ручку, папір, копірку і на кількох сторінках у двох екземплярах на ім’я керівника будівельної компанії написати заяву, в якій були перераховані всі пункти договору, які потенційно могли принести мені збитки, якщо я відмовлюсь приймати квартиру, із вимогою не застосовувати їх поки ми не владнаємо ситуацію з непорозумінням відносно розташування квартири, оскільки моєї вини в помилці не було і в мене є свідки (при підписанні договору був я, донька і її подруга, а ще в смартфоні знайшлись фото на об’єкті, де ми сфотографовані багато разів на фоні майбутньої квартири та ще й з менеджером, який нам все показував і готував договір).Я показав заяву менеджеру і сказав:- Якщо питання не буде вирішуватись я цю заяву відвезу в головний офіс і зареєструю. Але кому це потрібно: мені ні, вам також. Оскільки в мене в смартфоні ще знайшлись фото всіх сторінок моєї трудової книжки, а також листи з запрошеннями мене як члена ради на наради в Раду Асоціації українських банків (АУБ) з списком учасників, їх телефонами - а це були голови правлінь банків початку 2000-х. років, більшість з Києва. Я сказав менеджеру, що я як людина яка займала керівні посади в банку і маючи зв’язки з колегами в Києві (мовляв їх юристи не залишать мене без допомоги) просто так не дам себе обібрати.Тоді він каже: я зараз позвоню керівнику, може в нього вже нарада закінчилась.Пішов в іншу кімнату хвилин на 20. Приходить, каже керівник буде ввечері, а поки сказав, що я можу поїхати подивитись квартуру, яка в них була у резерві на 6-му поверсі. Поїхав, подивився. Супер! Як сказала жіночка, яка показувала квартиру - мені вона найбільше в будинку подобається! Так воно і було - при ремонті практично не було необхідності вирівнювати підлогу і стіни, вікна, вхідні двері в ідеальному стані, зауважень ніяких!Повертаюсь, кажу: мене все влаштовує.Тоді, мовляв, чекайте керівника, будете з ним домовлятися.Я кажу про що мені з ним домовлятися, мене все влаштовує, хай приймає рішення.Я поїхав відпочивати. Але якщо рішення буде негативним я поїду в головний офіс.За кілька годин менеджер передзвонив і сказав, що його керівник дав згоду, але є одне питання. Яке? Треба доплатити за поверх 10 тис.грн. Я готовий! Щоб ви розуміли це не хабар, а офіційний платіж по договору за поверхи вище здається третьго і до 21-го. Просто коли ми підписували в 2015р. договір нам запропонували тоді 2-й і здається 13-й. Інші вже були продані. Вибрали тоді 2-й, бо 13-й занадто високо (для доньки і жінки, хоча мені 13-й більше подобався). А в кінцевому рахунку 6-й саме те що треба!Менеджер підготував зміни до договору, я зробив доплату і все закінчилось благополучно, якщо не рахувати моїх нервових клітин, які кажуть не відновлюються.