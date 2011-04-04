|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:53
Faceless написав:
Поможет только адблок
Спасибо за быстрый отзыв-прблема решена!
Ірина_ написав:
bub-har Вже проблему вирішено
Дякую за швидке вирішення проблеми!
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:00
ruvex
При чем тут однобокость или нет.
Один-два комментария - бог с ними, но тут ж с этого устроили целую страницу срача на политтему.
Так что нечего обижаться
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20754
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 4606 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:09
Faceless написав:ruvex
При чем тут однобокость или нет.
Один-два комментария - бог с ними, но тут ж с этого устроили целую страницу срача на политтему.
Так что нечего обижаться
Т.е. убрать следствие, но не убрать причину, считаете верным шагом.
Верно подметили, обижаться тут действительно не из-за чего.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6089
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:11
https://news.finance.ua/ua/news/-/42643 ... ardiogrami
Український стартап MAWI Solutions, який займається розробкою біометричних браслетів, спільно з “Приватбанком” представили платіжний браслет MAWI Pay з технологією безконтактної оплати Mastercard.
Браслет дозволяє оплачувати товари і послуги безконтактно, просто приклавши пристрій до платіжного терміналу.
Аутентифікація власника браслета відбувається за допомогою електрокардіограми – якщо його вдягнуто на чужу руку, пристрій розпізнає це і відключить функцію платежів.
Як повідомляють розробники, точність визначення особистості по ЕКГ можна порівняти з точністю відбитку пальців та інших біометрик. Тільки власник зможе платити пристроєм в торгових точках – можна не побоюватися, що браслет буде загублений або вкрадений і хтось спустошить ваші рахунки.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20754
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 4606 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:31
Кармелюк написав:
З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою:
С аналогичной долей вероятности, Вы этого уже не узнаете.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6089
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:52
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:15
ruvex написав: Faceless написав:ruvex
При чем тут однобокость или нет.
Один-два комментария - бог с ними, но тут ж с этого устроили целую страницу срача на политтему.
Так что нечего обижаться
Т.е. убрать следствие, но не убрать причину, считаете верным шагом.
Верно подметили, обижаться тут действительно не из-за чего.
Так в баГгдаде всё спокойно, спокойно.... Вкладчики 200+ к этому уже привыкли. Но не простили...
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:21
Кармелюк
З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою:
- з кандидатів у президенти це Петро Порошенко (при цьому в мене до нього є один мільйон питань і один мільйон одна претензія), решта русофіли,пройдисвіти, властолюбці, популісти, демагоги, провокатори, некомпетентні в політиці, не кажучи вже про економіку (це так коротенько, нашвидкоруч - бо пререлік недоліків кандидатів безкінечний)
-----------------------------------
Вам бы книги писать. Идеально,ни добавить,ни убавить!
-
Jerry
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 11.11.11
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|199709
|
|
|50
|69189
|
|
|18
|15840
|
|