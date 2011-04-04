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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Поможет только адблок
Спасибо за быстрый отзыв-прблема решена!
  Ірина_ написав:bub-har Вже проблему вирішено
Дякую за швидке вирішення проблеми!
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:00

ruvex
При чем тут однобокость или нет.
Один-два комментария - бог с ними, но тут ж с этого устроили целую страницу срача на политтему.
Так что нечего обижаться
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:09

  Faceless написав:ruvex
При чем тут однобокость или нет.
Один-два комментария - бог с ними, но тут ж с этого устроили целую страницу срача на политтему.
Так что нечего обижаться

Т.е. убрать следствие, но не убрать причину, считаете верным шагом.
Верно подметили, обижаться тут действительно не из-за чего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:11

https://news.finance.ua/ua/news/-/42643 ... ardiogrami
Український стартап MAWI Solutions, який займається розробкою біометричних браслетів, спільно з “Приватбанком” представили платіжний браслет MAWI Pay з технологією безконтактної оплати Mastercard.

Браслет дозволяє оплачувати товари і послуги безконтактно, просто приклавши пристрій до платіжного терміналу.

Аутентифікація власника браслета відбувається за допомогою електрокардіограми – якщо його вдягнуто на чужу руку, пристрій розпізнає це і відключить функцію платежів.

Як повідомляють розробники, точність визначення особистості по ЕКГ можна порівняти з точністю відбитку пальців та інших біометрик. Тільки власник зможе платити пристроєм в торгових точках – можна не побоюватися, що браслет буде загублений або вкрадений і хтось спустошить ваші рахунки.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:31

  Кармелюк написав:З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою:

С аналогичной долей вероятности, Вы этого уже не узнаете.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:52

Re: Байки про банки і не тільки....

apple pay запрацював
https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/17/636881/
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:15

  ruvex написав:
  Faceless написав:ruvex
При чем тут однобокость или нет.
Один-два комментария - бог с ними, но тут ж с этого устроили целую страницу срача на политтему.
Так что нечего обижаться

Т.е. убрать следствие, но не убрать причину, считаете верным шагом.
Верно подметили, обижаться тут действительно не из-за чего.


Так в баГгдаде всё спокойно, спокойно.... Вкладчики 200+ к этому уже привыкли. Но не простили...
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:21

Кармелюк
З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою:
- з кандидатів у президенти це Петро Порошенко (при цьому в мене до нього є один мільйон питань і один мільйон одна претензія), решта русофіли,пройдисвіти, властолюбці, популісти, демагоги, провокатори, некомпетентні в політиці, не кажучи вже про економіку (це так коротенько, нашвидкоруч - бо пререлік недоліків кандидатів безкінечний)
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:14

З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою:
- з кандидатів у президенти це Петро Порошенко (при цьому в мене до нього є один мільйон питань і один мільйон одна претензія), решта русофіли,пройдисвіти, властолюбці, популісти, демагоги, провокатори, некомпетентні в політиці, не кажучи вже про економіку (це так коротенько, нашвидкоруч - бо пререлік недоліків кандидатів безкінечний)


Это все белиберда из рода "если не путин, то кто ?" на украинский манер.
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