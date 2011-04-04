Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Український стартап MAWI Solutions, який займається розробкою біометричних браслетів, спільно з “Приватбанком” представили платіжний браслет MAWI Pay з технологією безконтактної оплати Mastercard.
Браслет дозволяє оплачувати товари і послуги безконтактно, просто приклавши пристрій до платіжного терміналу.
Аутентифікація власника браслета відбувається за допомогою електрокардіограми – якщо його вдягнуто на чужу руку, пристрій розпізнає це і відключить функцію платежів.
Як повідомляють розробники, точність визначення особистості по ЕКГ можна порівняти з точністю відбитку пальців та інших біометрик. Тільки власник зможе платити пристроєм в торгових точках – можна не побоюватися, що браслет буде загублений або вкрадений і хтось спустошить ваші рахунки.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Кармелюк З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою: - з кандидатів у президенти це Петро Порошенко (при цьому в мене до нього є один мільйон питань і один мільйон одна претензія), решта русофіли,пройдисвіти, властолюбці, популісти, демагоги, провокатори, некомпетентні в політиці, не кажучи вже про економіку (це так коротенько, нашвидкоруч - бо пререлік недоліків кандидатів безкінечний) ----------------------------------- Вам бы книги писать. Идеально,ни добавить,ни убавить!
З великою імовірністю зараз в мене полетять домашні капці від форумчан за мою відповідь, яка буде такою: - з кандидатів у президенти це Петро Порошенко (при цьому в мене до нього є один мільйон питань і один мільйон одна претензія), решта русофіли,пройдисвіти, властолюбці, популісти, демагоги, провокатори, некомпетентні в політиці, не кажучи вже про економіку (це так коротенько, нашвидкоруч - бо пререлік недоліків кандидатів безкінечний)
Это все белиберда из рода "если не путин, то кто ?" на украинский манер.
Щоб форумчани і модератори форуму не спримали це я політичну рекламу, я перед тим я постити даний лінк на відео, спеціально наголошую, що не є її прихильником взагалі, а виступ має цінність для форумчан, так як повність присвячиний глибокому аналізу сучасної банківської та фінансової системи України, з детальними слайдами, над якими скоріше всього працювала ціла команда експертів, рекомендую проглянути https://www.youtube.com/watch?v=UxkVO28 ... e=youtu.be