Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
qwerty2015 написав:Щоб форумчани і модератори форуму не спримали це я політичну рекламу, я перед тим я постити даний лінк на відео, спеціально наголошую, що не є її прихильником взагалі, а виступ має цінність для форумчан, так як повність присвячиний глибокому аналізу сучасної банківської та фінансової системи України, з детальними слайдами, над якими скоріше всього працювала ціла команда експертів, рекомендую проглянути https://www.youtube.com/watch?v=UxkVO28 ... e=youtu.be
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