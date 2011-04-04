RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:17

  qwerty2015 написав:Щоб форумчани і модератори форуму не спримали це я політичну рекламу, я перед тим я постити даний лінк на відео, спеціально наголошую, що не є її прихильником взагалі, а виступ має цінність для форумчан, так як повність присвячиний глибокому аналізу сучасної банківської та фінансової системи України, з детальними слайдами, над якими скоріше всього працювала ціла команда експертів, рекомендую проглянути https://www.youtube.com/watch?v=UxkVO28 ... e=youtu.be

Свято виборів наближається :-)

Жить по-новому: африканские страны Танзания, Синегал, Малави и Джибути уже обогнали Украину по уровню жизни

Зображення
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2081820952092978&set=a.1803144276627315.1073741830.100007952790911&type=3
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3595 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:44

Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!
Егор
 
Повідомлень: 241
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 199723
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6642)
19.05.2018 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.