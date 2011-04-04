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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:3:30
Юля каже "про приватизацію двох фундаментальних державних банків - УкрСибБанк і ОщабБанк"....

ноу комментс...

УкрЭксИм и Ощад там!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:52

  Егор написав:Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!

в американцях?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:10

  Егор написав:А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может.

:mrgreen: :lol: :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:26

l66 "он держится ради нас и делает все, что может" - похмеляется вовремя ради нас !!!!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52

Поздравляю!

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