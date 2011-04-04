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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 тра, 2018 21:31
greenozon написав:
3:30
Юля каже "про приватизацію двох фундаментальних державних банків - УкрСибБанк і ОщабБанк"....
ноу комментс...
УкрЭксИм и Ощад там!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:52
Егор написав:
Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером
, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!
в американцях?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:10
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:26
l66 "он держится ради нас и делает все, что может" - похмеляется вовремя ради нас !!!!
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52
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