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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:3:30
Юля каже "про приватизацію двох фундаментальних державних банків - УкрСибБанк і ОщабБанк"....

ноу комментс...

УкрЭксИм и Ощад там!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:52

  Егор написав:Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!

в американцях?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:10

  Егор написав:А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может.

:mrgreen: :lol: :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:26

l66 "он держится ради нас и делает все, что может" - похмеляется вовремя ради нас !!!!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52

Поздравляю!

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l66
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:10

  Егор написав:Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!

Этот ГлашАтай и здесь успел нагадить :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Егор написав:Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!

в американцях?


Возможно, даже в фунтах.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:18

Обычный стартап олигарха

Олигархи «повесили» на государство 56 млрд грн своих долгов
Более 56 миллиардов гривен кредитов, взятых под государственные гарантии, задолжали Украине предприятия.

Об пишет «Экономическая правда».

По открытым данным государственной казначейской службы, сумма просроченной задолженности по привлеченным под государственные гарантии кредиты и кредиты, привлеченные государством, превышает 56 млрд гривен. Это долги 191 предприятия. Шансы на их возвращение — минимальны.

Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, причинами такой задолженности в большинстве случаев стали несостоятельность предприятий выполнять свои долговые обязательства как из причин неэффективности менеджмента и нерентабельности проектов, так и реорганизации самих предприятий, или системных проблем в отрасли.

Крупнейшими должниками являются концерн «Украгротехсервис» с долгом в размере 10,34 млрд гривен, ОАО «Ориана» — 5,7 млрд гривен, ОАО «Макеевский металлургический комбинат» — 4,46 млрд гривен, Корпорация «Украгропромбиржа» — 4,3 млрд гривен, Украинская внешнеторговая фирма «Биомед» — 3,2 млрд гривен, ОАО «ЗАлК» — 2,2 млрд гривен.


http://hvylya.net/news/exclusive/oligarhi-povesili-na-gosudarstvo-56-mlrd-grn-svoih-dolgov.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/05/18/636936/
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:22

Вкладчик1234 Олигархи «повесили» на государство 56 млрд грн своих долгов,
а рядовым гражданам советуют начать с себя и усерднее работать!

:mrgreen:
l66
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