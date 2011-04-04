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Егор написав:Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!
Егор написав:Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!
Егор написав:Не нагнетайте, всё хорошо. А президенту и так трудно, но он держится ради нас и делает все, что может. В свободной экономике у каждого есть шанс стать миллионером, глевное не лениться и не жаловаться на правительство. Начни с себя и будь успешным!
Олигархи «повесили» на государство 56 млрд грн своих долгов
Более 56 миллиардов гривен кредитов, взятых под государственные гарантии, задолжали Украине предприятия.
Об пишет «Экономическая правда».
По открытым данным государственной казначейской службы, сумма просроченной задолженности по привлеченным под государственные гарантии кредиты и кредиты, привлеченные государством, превышает 56 млрд гривен. Это долги 191 предприятия. Шансы на их возвращение — минимальны.
Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, причинами такой задолженности в большинстве случаев стали несостоятельность предприятий выполнять свои долговые обязательства как из причин неэффективности менеджмента и нерентабельности проектов, так и реорганизации самих предприятий, или системных проблем в отрасли.
Крупнейшими должниками являются концерн «Украгротехсервис» с долгом в размере 10,34 млрд гривен, ОАО «Ориана» — 5,7 млрд гривен, ОАО «Макеевский металлургический комбинат» — 4,46 млрд гривен, Корпорация «Украгропромбиржа» — 4,3 млрд гривен, Украинская внешнеторговая фирма «Биомед» — 3,2 млрд гривен, ОАО «ЗАлК» — 2,2 млрд гривен.