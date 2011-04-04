Додано: Вів 22 тра, 2018 13:02

Уже в этом году в Украине могут измениться правила валютного регулирования — для этого Раде осталось принять в целом закон "О валюте", который на днях депутаты утвердили в первом чтении.



Он начнет действовать спустя 6 месяцев после принятия и, по мнению экспертов финрынка, приведет правила обращения с валютой к европейским нормам как для юрлиц, так и для физлиц. В то же время часть специалистов опасаются оттока валюты из Украины и девальвации гривны.



Что приняли



Если закон примут, то при проведении валютных операций простым украинцам будет разрешено все, что не запрещено законом (например, покупка акций иностранных компаний, открытие счетов в банках других стран без лицензии НБУ — сейчас каждую операцию разрешает или запрещает Нацбанк). То есть им не нужно представлять большой пакет документов и ждать несколько недель, рискуя, что Нацбанк их не утвердит.



Еще новшества: закон отменит валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте, а также продолжит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров свыше 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.



Важный момент — как физлицам, так и юрлицам не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты. И остается всего два типа лицензий на операции с валютой: банковская (в том числе валютная) — для банков и валютная — для небанковских учреждений (обменные пункты).



Плюсы



Глава НБУ Яков Смолий говорит, что принятие закона приведет наше банковское законодательство к евронормам.



"Мы идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии. Закон не окажет негативного влияния на ситуацию на рынке", — уверен Смолий.



"Закон упорядочил все, что есть в добром десятке нормативных документов, сведя их в один, — сказал нам президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Но по сути мало что изменилось, регулятор по-прежнему держит под контролем валютный рынок. Стало проще физлицам работать с инвестициями за рубежом, но это не приведет к оттоку валюты из страны. В 2017-м, когда физлицам было разрешено вывозить без лицензии до 50 тыс. грн, то, по данным НБУ, за год физлицами инвестировано за рубеж всего $3,5 млн, это очень немного, в Украину за это время поступило только от гастарбайтеров более $7 млрд".



Что касается возможности открытия счетов в банках и отсутствия необходимости декларирования средств, находящихся на них за рубежом, то Охрименко говорит, что главной проблемой для украинцев будет доказать законность размещенных на на этих счетах денег, так как на Западе ни один из известных банков не хочет иметь дело с "грязными" деньгами. У нас эту проблему закон отменяет, так как по нему при перечислении денег за рубеж уже не требуется указывать источник их появления, а на Западе это требуется, прежде всего для нерезидентов. По мнению Охрименко, Закон "О валюте" — больше технический, поэтому его должны принять уже в этом году.



Минусы





У банкиров сомнений больше. Так, экс-глава "Укргазбанка" Василий Горбаль опасается, что вступление в силу закона может нарушить финансовую стабильность валютного рынка в Украине, ибо она в значительной мере держится на ограничениях и требованиях Нацбанка. Например, касательно сроков возвращения валютной выручки (180 дней) для экспортеров, которые закон предполагает отменить.



"Для бизнеса это хорошо, а вот с наполнением бюджета могут быть сложности", — сказал Горбаль.



При этом он не исключил и оттока валюты после принятия закона. Но так как Украина взяла на себя обязательство привести наши внутренние законы к евронормам, то, по его мнению, властям нужно работать над улучшением инвестиционного климата, чтобы капитал, как наш, так и зарубежный, не убегал из Украины, а стремился в нее. А финаналитик Андрей Шевчишин добавил, что часть молодых украинцев, работающих в сфере финансов и инвестиций, начнет вкладывать деньги в ценные бумаги иностранных компаний, выводя валюту из Украины, чтобы накопить себе на пенсию, так как у нас накопительные пенссчета плохо защи­щены от инфляции. А недостаток валюты будет давить на гривню, девальвируя ее по отношению к доллару.



Время запасать доллары



Финансисты подтвердили свой прогноз о стабильности курса гривны в ближайшие три месяца. Так, по словам Охрименко, этому будет помогать и Нацбанк, которому до осени надо накопить валюту для выплат по внешним займам.



"В последние 2 года летом курс гривни укрепляется: не надо тратить валюту на импорт газа, растет продажа экспортной выручки аграриями, которым нужна гривня для подготовки к севу озимых и уборке урожая. К середине лета курс будет в коридоре 25,7—26,2 грн/$", — сказал он.



А вот с осени доллар снова подорожает до 28,5—29 грн/$.

Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer