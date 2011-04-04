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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:44

для відома

Вашингтон назвал "Альфа банк" финансистом сепаратистов

Российские бизнесмены, акционеры «Альфа групп» Михаил Фридман и Петр Авен 21 мая прибыли в Вашингтон для участия в закрытой дискуссии в Атлантическом совете - одном из ведущих аналитических центров США. Об этом сообщает RTVI.
Среди участников встречи — представители «Альфа групп», Евразийского центра Атлантического совета, Минфина США и Совета нацбезопасности.
Как утверждают источники RTVI, речь на закрытом круглом столе идет в основном о санкциях. Минфин США недоволен, что “Альфа” поддерживает бизнесменов из санкционного списка и угрожает применить ограничения против самой группы Фридмана, если это не прекратится.
Американская сторона апеллирует сведениями о том, что “Альфа банк” финансирует бизнес-схемы реализации санкционных товаров российских бизнесменов по всему миру, в том числе и в Украине.
“Нам известно, что в Украине продается запрещенная продукция корпорации “Группы ГАЗ” Олега Дерипаски, против которого введены санкции США и Украины. И мы очень обеспокоены по этому поводу и выражаем негодование в адрес “Альфа-банка”, который финансово поддерживает эти махинации”, - отметил представитель Минфина США Клэй Берри.
Он сообщил, что компетентные органы США располагают информацией о том, что к незаконным схемам причастны также украинские парламентарии, а именно депутат Дмитрий Святаш и его партнер по бизнесу Василий Поляков - поэтому Минфин США настоятельно рекомендует “Альфа-банку” отказаться от поддержки “сепаратистов” и придерживаться международных норм.

http://www.bagnet.org/news/economics/36 ... paratistov
ось так :(
d_12
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