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Вашингтон назвал "Альфа банк" финансистом сепаратистов
Российские бизнесмены, акционеры «Альфа групп» Михаил Фридман и Петр Авен 21 мая прибыли в Вашингтон для участия в закрытой дискуссии в Атлантическом совете - одном из ведущих аналитических центров США. Об этом сообщает RTVI. Среди участников встречи — представители «Альфа групп», Евразийского центра Атлантического совета, Минфина США и Совета нацбезопасности. Как утверждают источники RTVI, речь на закрытом круглом столе идет в основном о санкциях. Минфин США недоволен, что “Альфа” поддерживает бизнесменов из санкционного списка и угрожает применить ограничения против самой группы Фридмана, если это не прекратится. Американская сторона апеллирует сведениями о том, что “Альфа банк” финансирует бизнес-схемы реализации санкционных товаров российских бизнесменов по всему миру, в том числе и в Украине. “Нам известно, что в Украине продается запрещенная продукция корпорации “Группы ГАЗ” Олега Дерипаски, против которого введены санкции США и Украины. И мы очень обеспокоены по этому поводу и выражаем негодование в адрес “Альфа-банка”, который финансово поддерживает эти махинации”, - отметил представитель Минфина США Клэй Берри. Он сообщил, что компетентные органы США располагают информацией о том, что к незаконным схемам причастны также украинские парламентарии, а именно депутат Дмитрий Святаш и его партнер по бизнесу Василий Поляков - поэтому Минфин США настоятельно рекомендует “Альфа-банку” отказаться от поддержки “сепаратистов” и придерживаться международных норм.
1.9. После оформления договора вклада Участнику нужно подтвердить открытие вклада на странице http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/, указав при этом: номер телефона; название банка, в котором оформлен вклад; номер и дата договора вклада; срок вклада (в месяцах); сумма и валюта по договору, реквизиты счета открытого в банке Украины для получения акционного вознаграждения в формате: ... ИНН участника Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада.
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LuckyG написав:Отпечатки и снимок сетчатки глаза точно не нужны? Крепчает маразм.
Скажите спасибо Ирине Геннадиевне и Евгению Сергеевичу из Киева, а так же другим клиентам, которые на сайте Минфина оставляют такие отзывы:
Отзывы клиентов: И еще, что бы бонусы зачислялись не только на карту Приват банка и в счет пополнения мобильного телефона, а и на банковские счета без ограничения суммы вкладов. Ирина Геннадиевна Киев, 06.04.2018
Хотелось бы, чтобы вы уменьшили количество дней выплаты, а также была возможность выплаты бонуса на другие банки Украины. Евгений Сергеевич Киев, 21.03.2018
Т.е. с суммы бонуса надо будет заплатить налоги. Интересно, кто это будет администрировать, Минфин или клиент?
естественно минфин - он выступает налоговым агентом ... вам выплачивается вознаграждение за вычетом налога ... но спрарведливости ради стоит сказать что ранее минфин ничего не перечмислял в налогову юю.. да и выплата вам идет как пополнение карты от частного лица ) но возможно минфин вздрючили и теперь они будут платить налог
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