Stringer написав: d_12 написав:По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.http://www.bagnet.org/news/society/3662 ... ive-40-mlnАга, и по этой же причине нацбанк начал стресс-тестирование ещё 24 банков, наверняка не исключая их вывод с рынка https://economics.unian.net/finance/101 ... ankov.html
d_12 написав:По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.http://www.bagnet.org/news/society/3662 ... ive-40-mln
По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.